Курганцам объяснили, как получить звание «Инженер года»

Правительство Курганской области опубликовало критерии отбора на конкурс «Инженер года-2023»

13 января 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

Работу соискателей будет оценивать комиссия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Курганской области опубликовало критерии, по которым определят победителей ежегодного конкурса среди инженеров. Правки к постановлению главы региона появились на портале правовой информации. «Рассмотрение и оценка заявок на конкурс „Инженер года Курганской области“ осуществляется комиссией по оценочной шкале, согласно имеющимся критериям (где минимум — это 0 баллов, а максимум — 5). Первый пункт — это наличие рационализаторских предложений в отчетном периоде», — указано в документе. Конкурсная комиссия при выставлении оценки также будет ориентироваться на экономический эффект от таких предложений, наличие соответствующих публикаций, прав на результаты интеллектуальной деятельности, стаж наставничества и сведения о повышении квалификации. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о результатах первого этапа конкурса будет проведена оценка претендентов на основании предоставленных документов и рейтинга участников. Конкурсная комиссия оставляет за собой право проводить индивидуальные собеседования с претендентами для оценки их профессиональных знаний и личностных качеств. О старте приема заявок на участие будет объявлено дополнительно. В декабре прошлого года губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о поощрении премиями 12 лучших представителей экономики региона. Специалистам выделили по 100 000 рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Зауралье ввели новую меру поддержки авторов литературных произведений и художников. По итогу проведения конкурса лучших наградили денежными призами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Курганской области опубликовало критерии, по которым определят победителей ежегодного конкурса среди инженеров. Правки к постановлению главы региона появились на портале правовой информации. «Рассмотрение и оценка заявок на конкурс „Инженер года Курганской области“ осуществляется комиссией по оценочной шкале, согласно имеющимся критериям (где минимум — это 0 баллов, а максимум — 5). Первый пункт — это наличие рационализаторских предложений в отчетном периоде», — указано в документе. Конкурсная комиссия при выставлении оценки также будет ориентироваться на экономический эффект от таких предложений, наличие соответствующих публикаций, прав на результаты интеллектуальной деятельности, стаж наставничества и сведения о повышении квалификации. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о результатах первого этапа конкурса будет проведена оценка претендентов на основании предоставленных документов и рейтинга участников. Конкурсная комиссия оставляет за собой право проводить индивидуальные собеседования с претендентами для оценки их профессиональных знаний и личностных качеств. О старте приема заявок на участие будет объявлено дополнительно. В декабре прошлого года губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о поощрении премиями 12 лучших представителей экономики региона. Специалистам выделили по 100 000 рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Зауралье ввели новую меру поддержки авторов литературных произведений и художников. По итогу проведения конкурса лучших наградили денежными призами.