Квартира расположена недалеко от Цветного бульвара Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В центре Тюмени продают квартиру площадью 262 квадратных метра за 70 миллионов рублей (около 1,03 миллиона долларов по курсу Центробанка РФ). Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте агентства недвижимости «Этажи».

«Пятикомнатная квартира расположена на пятом этаже. Ремонт выполнен в классическом, сдержанном стиле. В отделке использованы только качественные материалы. Цена — 70 миллионов рублей», — сообщает продавец.

В квартире два балкона с видом на Цветной бульвар. Хозяин оставит всю мебель и технику будущим владельцам. Также отмечается, что двор охраняется, жильцам предоставят парковочное место. По словам продавца, в доме проживают только «влиятельные и успешные» соседи.