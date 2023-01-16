16 января 2023
15 января 2023

В ЯНАО при тушении пожара обнаружили тела двух человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, мчс россии, пожарные
В Салехарде при тушении пожара обнаружены тела двух местных жителей Фото:

В Салехарде (ЯНАО) при тушении пожара обнаружены тела двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления Следственного комитета.

«В ночное время 17 января 2023 года в городе Салехарде при тушении пожара в оборудованном под жилое помещение балке обнаружены тела мужчины и женщины. Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу по данному факту организована проверка, на месте происшествия работают следователи и следователь-криминалист», — говорится в сообщении.

Личности погибших установлены. Это женщина 1976 года рождения и мужчина 1970 года рождения. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО женщину обвиняют в убийстве. По версии следствия, она зарезала своего сына.

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В Салехарде (ЯНАО) при тушении пожара обнаружены тела двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления Следственного комитета. «В ночное время 17 января 2023 года в городе Салехарде при тушении пожара в оборудованном под жилое помещение балке обнаружены тела мужчины и женщины. Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу по данному факту организована проверка, на месте происшествия работают следователи и следователь-криминалист», — говорится в сообщении. Личности погибших установлены. Это женщина 1976 года рождения и мужчина 1970 года рождения. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО женщину обвиняют в убийстве. По версии следствия, она зарезала своего сына.
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© Служба новостей «URA.RU»
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