В ЯНАО при тушении пожара обнаружили тела двух человек

В Салехарде при тушении пожара обнаружены тела двух местных жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) при тушении пожара обнаружены тела двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления Следственного комитета.

«В ночное время 17 января 2023 года в городе Салехарде при тушении пожара в оборудованном под жилое помещение балке обнаружены тела мужчины и женщины. Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу по данному факту организована проверка, на месте происшествия работают следователи и следователь-криминалист», — говорится в сообщении.

Личности погибших установлены. Это женщина 1976 года рождения и мужчина 1970 года рождения. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО женщину обвиняют в убийстве. По версии следствия, она зарезала своего сына.