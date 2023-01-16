Суд не пошел навстречу иностранцу, жестоко избившему экс-сожительницу из Тюмени

Гражданин Беларуси Александр Жириков, избивший сожительницу из Тюмени, останется под арестом

Александр Жириков был арестован в августе 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ленинский суд Тюмени на шесть месяцев продлил срок ареста гражданину Беларуси Александру Жирикову, который обвиняется в жестоком избиении бывшей сожительницы из Тюмени Ирины Валовой. Об этом из зала суда сообщает журналист URA.RU Ольга Мищенко. По ее словам, обвиняемый и его адвокат просили суд о смягчении меры пресечения на подписку о невыезде, но в этом им было отказано.

«Суд продлил арест Александру Жирикову на шесть месяцев. В СИЗО он пробудет как минимум до 28 июня 2023 года. В своем обращении к суду Жириков сказал, что-то, что он был в розыске, не значит, что его нужно держать в СИЗО. Он заявил о готовности снять в Тюмени жилье, предоставить поручительства. Говорил, что скрываться не собирается, закон нарушать — тоже. Пожаловался на ухудшение состояния здоровья. Но суд отказал ему в смене меры пресечения. Срок ареста был продлен на 6 месяцев», — сообщила журналиста агентства из зала судебных заседаний.

Ранее Жириков заявил, что вину в избиении жительницы Тюмени Валовой признает лишь частично. Он считает, что женщина сама нанесла себе серьезные травмы, упав во время приступа, похожего на эпилепсию. При этом в разговоре с URA.RU пострадавшая Ирина Валова опровергла наличие у себя данного заболевания.

Во версии следствия, Жириков напал на бывшую сожительницу 2 февраля 2022 года. Он жестоко избил тюменку, после чего скрылся в неизвестном направлении. Спустя полгода мужчину задержали в Екатеринбурге и этапировали в Тюмень для проведения следственных действий.