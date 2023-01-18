В городе ЯНАО покупателям частного дома обещают подарить белок

В Ноябрьске при покупке частного дома покупателям подарят белок Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) на продажу выставлен дом из бруса, собственник которого обещает покупателю подарить белок, однако уточняет, что они ему не принадлежат, а приходят из леса в поисках еды. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

«Дом для круглогодичного проживания, 187 квадратных метров, участок 8 соток, огражден забором. <…> Расположен на центральной дороге, которая всегда чистится. На участке растут деревья, белки в подарок», — указано в объявлении.

Отмечается, что в двухэтажном доме четыре комнаты, гардеробная, два санузла и встроенная баня, кухня занимает 37 квадратных метров. Отопление электрическое, две скважины, септик. Во дворе есть хозпостройки и летний туалет. Дом был построен в 2021 году из профилированного бруса, внутренняя отделка практически вся из дерева. В объявлении продавец указал, что недвижимость стоит 5 миллионов рублей, при этом торг исключается.

Агентству собственник рассказал, что белки не живут там на постоянной основе. «Белки в лесу живут и прибегают периодически. Их около трех штук, иногда больше. Подкармливаем, когда получается», — подчеркнул продавец.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Лабытнанги на продажу выставлена шестикомнатная квартира. Стоимость недвижимости 20 миллионов рублей, при этом новому собственнику продавец обещает подарить капитальный гараж.