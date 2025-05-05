Как пожарить шашлык после объявления пожароопасного сезона в ЯНАО и не получить штраф

В ЯНАО с 10 мая вводится противопожарный режим, во время которого в лесах нельзя разводить костры, жарить шашлыки и иным способом нарушать правила пожарной безопасности. О мерах ответственности и как безопасно оборудовать площадку для шашлыка — в материале URA.RU.
Ограничения на майские праздники
С 10 мая на Ямале будет объявлено о начале пожароопасного сезона, который продлится до 1 октября, поэтому в завершающий период праздничных выходных начнут действовать определенные ограничения. До 10 мая жители ЯНАО могут свободно посещать леса, совершать выезды на природу, готовить шашлыки.
Запреты и штрафы в период пожароопасного сезона
Окружные власти в 2025 году определяют сроки действия противопожарного сезона с 10 мая по 1 октября. В этот период вводятся усиленные меры контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, однако свободный доступ граждан в лесные массивы сохраняется. Действующие правила пожарной безопасности предусматривают следующие положения:
- разводить открытый огонь допускается исключительно на специально оборудованных площадках, оснащенных минерализованной полосой шириной не менее 50 сантиметров;
- по окончании использования костра необходимо полностью ликвидировать очаг тления, засыпав его землей или залив водой;
- запрещено бросать тлеющие сигареты и окурки в траву;
- категорически запрещается выжигать прошлогоднюю траву;
- сжигание мусора на садовых и дачных участках не допускается;
- при проведении работ на торфяных почвах использование открытого огня строго запрещено;
- при охоте нельзя использовать пыжи из тлеющих материалов.
Нарушение правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 30 тысячи рублей. На должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.
Правила безопасной установки мангала
Разжигать огонь, и готовить шашлык разрешается исключительно в предназначенных для этого оборудованных зонах. Необходимо строго соблюдать установленные нормы пожарной безопасности, а также иметь при себе средства для тушения огня, такие как огнетушитель или емкость с водой. Запрещается оставлять открытый огонь без присмотра.
Мангал рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее пяти метров от любых строений, при этом вокруг него должна быть обеспечена свободная зона радиусом не менее двух метров. В непосредственной близости от мангала не допускается размещение легковоспламеняющихся материалов.
Ранее URA.RU рассказало о рецептах шашлыков от депутатов и мэров. Глава Лабытнанги Марина Трескова посоветовала использовать для приготовления мяса специально оборудованные площадки.
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