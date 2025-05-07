В Киеве после взрывов начался мощный пожар

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В столице Украины начался крупный пожар
В столице Украины начался крупный пожар Фото:

В Киеве после серии взрывов в Соломенском районе города вспыхнул крупный пожар в складских помещениях. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров.

«В Соломенском районе пожар в складских помещениях на площади около 300 квадратных метров», — написал Кличко в своем telegram-канале. По его словам, на месте происшествия начали работу сотрудники экстренных служб. До начала возгорания на складах в городе были слышны взрывы.

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В Киеве после серии взрывов в Соломенском районе города вспыхнул крупный пожар в складских помещениях. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров. «В Соломенском районе пожар в складских помещениях на площади около 300 квадратных метров», — написал Кличко в своем telegram-канале. По его словам, на месте происшествия начали работу сотрудники экстренных служб. До начала возгорания на складах в городе были слышны взрывы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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