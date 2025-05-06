Популярные порошки Persil и Losk могут вернуться в Россию

Немецкая химико-промышленная компания Henkel подала три заявки на регистрацию товарных знаков в России. Соответствующие данные фиксирует база данных Роспатента. Согласно опубликованной информации, речь идет о двух заявках на товарный знак Persil и одной заявке на товарный знак Losk. Дата подачи заявок — 29 апреля 2025 года. С 2023 года компания из ФРГ вышла с российского рынка, продав свои активы за 54 млрд рублей.
«Заявителем является Henkel AG & Co. KGaA. Дата подачи — 29.04.2025. Товарные знаки: Persil (две заявки), Losk (одна заявка)», — следует из сообщения Роспатент.
Ранее, в марте 2022 года, компания Henkel объявила о прекращении всех инвестиций, а также рекламных и спонсорских мероприятий в России. В мае 2023 года Henkel завершила сделку по продаже своих российских активов за 54 млрд рублей, окончательно покинув соответствующий рынок.
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