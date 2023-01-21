Тюменская область компенсировала падение интереса у иностранных туристов

Общие показатели в отрасли восстановились до 2019 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области за последний год зафиксировали падение интереса к региону у иностранных туристов. При этом сейчас туристическая отрасль восстановилась до показателей допандемийного 2019 года и пошла. Об этом сообщила Мария Трофимова, директор областного департамента потребительского рынка и туризма.

«В новогодние праздники в Тюменской области отдохнули больше 200 000 гостей из разных регионов России: это на треть больше, чем в допандемийном 2019 году. Такой интерес связан с увеличением узнаваемости нашей области как туристического региона, а также с реализацией новых проектов и созданием активностей», — рассказала Трофимова 72.RU. Однако она уточнила, что количество иностранных туристов упало на 24% за последний год.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти ожидают дальнейший рост интереса к региону. По их планам, туристический трафик к 2030 году должен дойти до 8 миллионов человек в год.