Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

24 января 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко заявил, что не понял, зачем Украина сделала такое предложение Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении, но Запад продолжает вооружать ВСУ. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — высказался Лукашенко. Его слова передает «Белта».

Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении, но Запад продолжает вооружать ВСУ. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — высказался Лукашенко. Его слова передает «Белта».