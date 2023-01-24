Александр Лукашенко заявил, что не понял, зачем Украина сделала такое предложение
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении, но Запад продолжает вооружать ВСУ. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — высказался Лукашенко. Его слова передает «Белта».
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