Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что не понял, зачем Украина сделала такое предложение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении, но Запад продолжает вооружать ВСУ. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — высказался Лукашенко. Его слова передает «Белта».

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Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении, но Запад продолжает вооружать ВСУ. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — высказался Лукашенко. Его слова передает «Белта».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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