Губернатор Моор определил, сколько тюменцев останутся бедными к 2025 году

25 января 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В 2025 году уровень бедности в Тюменской области должен составлять не более 12,8% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2025 году уровень бедности в Тюменской области должен составлять не более 12,8% от населения. Соответствующее постановление правительства региона за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации. «Уровень бедности, % — 12,8 — 10,4 (план, 2025 год)» — указано в показателях региональной госпрограммы «Развитие отрасли «Социальная политика». При этом, по оценочным данным властей, в 2022 году уровень бедности составил 13,9%. По данным Росстата, к бедным относят людей с доходами ниже прожиточного минимума. На 2023 год тюменские власти установили прожиточный минимум на душу населения на уровне 14 375 рублей.

В 2025 году уровень бедности в Тюменской области должен составлять не более 12,8% от населения. Соответствующее постановление правительства региона за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации. «Уровень бедности, % — 12,8 — 10,4 (план, 2025 год)» — указано в показателях региональной госпрограммы «Развитие отрасли «Социальная политика». При этом, по оценочным данным властей, в 2022 году уровень бедности составил 13,9%. По данным Росстата, к бедным относят людей с доходами ниже прожиточного минимума. На 2023 год тюменские власти установили прожиточный минимум на душу населения на уровне 14 375 рублей.