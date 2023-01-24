24 января 2023

Губернатор Моор определил, сколько тюменцев останутся бедными к 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Банкротство. Челябинск, налоги, кошелек, портмоне, банкрот, деньги, бедность, 50рублей, платеж
В 2025 году уровень бедности в Тюменской области должен составлять не более 12,8% Фото:

В 2025 году уровень бедности в Тюменской области должен составлять не более 12,8% от населения. Соответствующее постановление правительства региона за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Уровень бедности, % — 12,8 — 10,4 (план, 2025 год)» — указано в показателях региональной госпрограммы «Развитие отрасли «Социальная политика». При этом, по оценочным данным властей, в 2022 году уровень бедности составил 13,9%.

По данным Росстата, к бедным относят людей с доходами ниже прожиточного минимума. На 2023 год тюменские власти установили прожиточный минимум на душу населения на уровне 14 375 рублей.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В 2025 году уровень бедности в Тюменской области должен составлять не более 12,8% от населения. Соответствующее постановление правительства региона за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации. «Уровень бедности, % — 12,8 — 10,4 (план, 2025 год)» — указано в показателях региональной госпрограммы «Развитие отрасли «Социальная политика». При этом, по оценочным данным властей, в 2022 году уровень бедности составил 13,9%. По данным Росстата, к бедным относят людей с доходами ниже прожиточного минимума. На 2023 год тюменские власти установили прожиточный минимум на душу населения на уровне 14 375 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...