Песков назвал фейком информацию о «планах Путина» мобилизовать 200 тысяч человек

Путин не рассматривает возможность мобилизации 200 тысяч россиян
новость из сюжетаМобилизация в России
Информация о том, что президент России Владимир Путин планирует мобилизовать еще 200 тысяч человек, является недостоверной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию телеканала CNN.
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