24 января 2023

Песков назвал фейком информацию о «планах Путина» мобилизовать 200 тысяч человек

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Путин не рассматривает возможность мобилизации 200 тысяч россиян Фото:
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Мобилизация в России

Информация о том, что президент России Владимир Путин планирует мобилизовать еще 200 тысяч человек, является недостоверной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию телеканала CNN.

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Информация о том, что президент России Владимир Путин планирует мобилизовать еще 200 тысяч человек, является недостоверной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию телеканала CNN.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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