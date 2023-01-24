Песков назвал фейком информацию о «планах Путина» мобилизовать 200 тысяч человек 25 января 2023 в 00:57 Размер текста - 17 + Путин не рассматривает возможность мобилизации 200 тысяч россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Информация о том, что президент России Владимир Путин планирует мобилизовать еще 200 тысяч человек, является недостоверной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию телеканала CNN. Информация о том, что президент России Владимир Путин планирует мобилизовать еще 200 тысяч человек, является недостоверной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию телеканала CNN. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям