Медведчук заявил о полном разрушении украинской экономики

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Украина перестала быть государством из-за неонацистского режима Зеленского, считает Виктор Медведчук Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил, что экономика Украины полностью разрушена. Об этом политик рассказал в интервью для RT.

«Экономика [Украины] уничтожена. Падение ВВП сегодня составляет более 30%», — заявил Виктор Медведчук изданию RT. Он также отметил, что производственный уровень на украинской земле упал на 70%, а уровень безработицы составляет 35%.

По мнению политика, Украина уже не является полноценным государством, так как в основе политики лежит «политика неонацизма», исповедуемая украинским президентом Владимиром Зеленским. «Пока неонацизм будет господствовать в стране, я считаю, что говорить о будущем такой страны — это не только некорректно, это неправильно», — заключил Медведчук.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что успешное наступление РФ на украинские позиции откатит украинскую экономику в XIX век. Также он добавил, что это позволит ВС РФ освободить всю территорию Донбасса к весне 2023 года. Его слова приводит телеканал 360.

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Экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил, что экономика Украины полностью разрушена. Об этом политик рассказал в интервью для RT. «Экономика [Украины] уничтожена. Падение ВВП сегодня составляет более 30%», — заявил Виктор Медведчук изданию RT. Он также отметил, что производственный уровень на украинской земле упал на 70%, а уровень безработицы составляет 35%. По мнению политика, Украина уже не является полноценным государством, так как в основе политики лежит «политика неонацизма», исповедуемая украинским президентом Владимиром Зеленским. «Пока неонацизм будет господствовать в стране, я считаю, что говорить о будущем такой страны — это не только некорректно, это неправильно», — заключил Медведчук. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что успешное наступление РФ на украинские позиции откатит украинскую экономику в XIX век. Также он добавил, что это позволит ВС РФ освободить всю территорию Донбасса к весне 2023 года. Его слова приводит телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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