Медведчук заявил о полном разрушении украинской экономики

26 января 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Украина перестала быть государством из-за неонацистского режима Зеленского, считает Виктор Медведчук Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил, что экономика Украины полностью разрушена. Об этом политик рассказал в интервью для RT. «Экономика [Украины] уничтожена. Падение ВВП сегодня составляет более 30%», — заявил Виктор Медведчук изданию RT. Он также отметил, что производственный уровень на украинской земле упал на 70%, а уровень безработицы составляет 35%. По мнению политика, Украина уже не является полноценным государством, так как в основе политики лежит «политика неонацизма», исповедуемая украинским президентом Владимиром Зеленским. «Пока неонацизм будет господствовать в стране, я считаю, что говорить о будущем такой страны — это не только некорректно, это неправильно», — заключил Медведчук. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что успешное наступление РФ на украинские позиции откатит украинскую экономику в XIX век. Также он добавил, что это позволит ВС РФ освободить всю территорию Донбасса к весне 2023 года. Его слова приводит телеканал 360.

Экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил, что экономика Украины полностью разрушена. Об этом политик рассказал в интервью для RT. «Экономика [Украины] уничтожена. Падение ВВП сегодня составляет более 30%», — заявил Виктор Медведчук изданию RT. Он также отметил, что производственный уровень на украинской земле упал на 70%, а уровень безработицы составляет 35%. По мнению политика, Украина уже не является полноценным государством, так как в основе политики лежит «политика неонацизма», исповедуемая украинским президентом Владимиром Зеленским. «Пока неонацизм будет господствовать в стране, я считаю, что говорить о будущем такой страны — это не только некорректно, это неправильно», — заключил Медведчук. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что успешное наступление РФ на украинские позиции откатит украинскую экономику в XIX век. Также он добавил, что это позволит ВС РФ освободить всю территорию Донбасса к весне 2023 года. Его слова приводит телеканал 360.