Курганские бизнесмены получали фейковые контракты на снос офиса сталепромышленной компании

Контракты получали предприниматели из Кургана, специализирующиеся на строительных работах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганские фирмы, специализирующиеся на строительных работах, получали технические задания и сметы по сносу зауральского офиса екатеринбургской «Сталепромышленной компании». При этом на производстве утверждали, что здание сносить не собираются.

«В курганские фирмы на официальных бланках поступили техзадания, сметы и извещения о проведении отбора заявок на демонтажные работы. С потенциальными подрядчиками связывались представители „Сталепромышленной компании“. Но на самом предприятии категорически заявляют, что сносить офис в Кургане не планируют, а схожие предложения получали также предприниматели из других регионов РФ», — сообщает «Правда УрФО».

По данным СМИ, в штаб-квартире компании сейчас проводится внутреннее расследование. Собеседники издания предполагают, что корни проблемы «могут вести на Украину, где методы выкачивания денег постоянно оттачиваются».

АО «Сталепромышленная компания» — одно из крупнейших производств, с 1991 года осуществляющее поставку металлопроката на рынки России и стран СНГ. Компания занимается оптовой и розничной торговлей металлопрокатом, оказывая при этом широкий спектр сервисных услуг по обработке металла. Сегодня СПК представляет собой сеть предприятий, в которую входит 50 филиалов и 19 сервисных центров.