26 января 2023

Тюменская активистка попала на тайную аудиенцию к министру Фалькову

Студентка ТюмГУ Виктория Утегенова получила поручение от министра Фалькова
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, фальков валерий
Министр науки и высшего образования Фальков дал важные наказы тюменской общественнице Фото:

Студентка ТюмГУ и руководитель всероссийской программы для предпринимателей «Я в деле» Виктория Утегенова в закрытом формате встретилась с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Она получила важные вводные по популяризации бизнеса среди студентов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к московским кураторам федеральной образовательной программы.

«Было закрытое совещание в министерстве. Пригласили нескольких лучших федеральных координаторов. От министра поставлены имиджевые задачи. Сформулирована идеологическая цель программы — формирование позитивного образа предпринимателя», — поделился инсайдер.

В центральном штабе программы «Я в деле» информацию об аудиенции подтвердили. Агентство направило запрос в министерство науки и высшего образования. Ответ на него ожидается

Ранее URA.RU сообщало, как тюменским студентам начали пропагандировать предпринимательство через всероссийскую программу «Я в деле». Программа создана в январе 2022 года при поддержке благотворительного фонда «Капитаны».

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Студентка ТюмГУ и руководитель всероссийской программы для предпринимателей «Я в деле» Виктория Утегенова в закрытом формате встретилась с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Она получила важные вводные по популяризации бизнеса среди студентов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к московским кураторам федеральной образовательной программы. «Было закрытое совещание в министерстве. Пригласили нескольких лучших федеральных координаторов. От министра поставлены имиджевые задачи. Сформулирована идеологическая цель программы — формирование позитивного образа предпринимателя», — поделился инсайдер. В центральном штабе программы «Я в деле» информацию об аудиенции подтвердили. Агентство направило запрос в министерство науки и высшего образования. Ответ на него ожидается Ранее URA.RU сообщало, как тюменским студентам начали пропагандировать предпринимательство через всероссийскую программу «Я в деле». Программа создана в январе 2022 года при поддержке благотворительного фонда «Капитаны».
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