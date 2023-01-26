Тюменская активистка попала на тайную аудиенцию к министру Фалькову

Студентка ТюмГУ Виктория Утегенова получила поручение от министра Фалькова

27 января 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Министр науки и высшего образования Фальков дал важные наказы тюменской общественнице Фото: Владимир Андреев © URA.RU Студентка ТюмГУ и руководитель всероссийской программы для предпринимателей «Я в деле» Виктория Утегенова в закрытом формате встретилась с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Она получила важные вводные по популяризации бизнеса среди студентов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к московским кураторам федеральной образовательной программы. «Было закрытое совещание в министерстве. Пригласили нескольких лучших федеральных координаторов. От министра поставлены имиджевые задачи. Сформулирована идеологическая цель программы — формирование позитивного образа предпринимателя», — поделился инсайдер. В центральном штабе программы «Я в деле» информацию об аудиенции подтвердили. Агентство направило запрос в министерство науки и высшего образования. Ответ на него ожидается Ранее URA.RU сообщало, как тюменским студентам начали пропагандировать предпринимательство через всероссийскую программу «Я в деле». Программа создана в январе 2022 года при поддержке благотворительного фонда «Капитаны».

Студентка ТюмГУ и руководитель всероссийской программы для предпринимателей «Я в деле» Виктория Утегенова в закрытом формате встретилась с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Она получила важные вводные по популяризации бизнеса среди студентов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к московским кураторам федеральной образовательной программы. «Было закрытое совещание в министерстве. Пригласили нескольких лучших федеральных координаторов. От министра поставлены имиджевые задачи. Сформулирована идеологическая цель программы — формирование позитивного образа предпринимателя», — поделился инсайдер. В центральном штабе программы «Я в деле» информацию об аудиенции подтвердили. Агентство направило запрос в министерство науки и высшего образования. Ответ на него ожидается Ранее URA.RU сообщало, как тюменским студентам начали пропагандировать предпринимательство через всероссийскую программу «Я в деле». Программа создана в январе 2022 года при поддержке благотворительного фонда «Капитаны».