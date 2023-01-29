29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Пьяный тюменец во время застолья зарезал приятеля и сжег его тело

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Тюмени убил знакомого во время пьяной ссоры Фото:

Нетрезвый житель Тюмени во время застолья зарезал своего знакомого, а затем сжег его тело вместе с домом, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщает telegram-канал Следственного комитета по Тюменской области.

«В ходе совместного распития между мужчинами возникла словесная перепалка, в результате которой обвиняемый схватил со стола нож и нанес им удар в область шеи. От полученного ранения хозяин дома скончался. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджог дом и скрылся», — указано в сообщении регионального управления СК.

Там добавили, что убийство произошло 6 ноября 2022 года в одном из частных домов по улице Закалужской в Тюмени. Расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

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Нетрезвый житель Тюмени во время застолья зарезал своего знакомого, а затем сжег его тело вместе с домом, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщает telegram-канал Следственного комитета по Тюменской области. «В ходе совместного распития между мужчинами возникла словесная перепалка, в результате которой обвиняемый схватил со стола нож и нанес им удар в область шеи. От полученного ранения хозяин дома скончался. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджог дом и скрылся», — указано в сообщении регионального управления СК. Там добавили, что убийство произошло 6 ноября 2022 года в одном из частных домов по улице Закалужской в Тюмени. Расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.
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