Пьяный тюменец во время застолья зарезал приятеля и сжег его тело

Житель Тюмени убил знакомого во время пьяной ссоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нетрезвый житель Тюмени во время застолья зарезал своего знакомого, а затем сжег его тело вместе с домом, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщает telegram-канал Следственного комитета по Тюменской области.

«В ходе совместного распития между мужчинами возникла словесная перепалка, в результате которой обвиняемый схватил со стола нож и нанес им удар в область шеи. От полученного ранения хозяин дома скончался. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджог дом и скрылся», — указано в сообщении регионального управления СК.

Там добавили, что убийство произошло 6 ноября 2022 года в одном из частных домов по улице Закалужской в Тюмени. Расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.