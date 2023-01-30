В курганском медпункте, где некому работать, решили проблему с приемом пациентов

После жалобы курганцев на отсутствие медика, фельдшер будет проводить выездные приемы

31 января 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

С 1 февраля в новом Колесниковском ФАПе организуют выездные приемы фельдшера Фото: Нина Калинина © URA.RU В медицинском пункте села Колесниково Кетовского района с 1 февраля будет организована выездная форма работы. Фельдшер будет вести прием в ФАПе по вторникам и пятницам, рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос. Ранее местные жители жаловались, что новый ФАП закрыт, так как там некому работать. «С 1 февраля 2023 года будет организована выездная форма работы. Население села Колесниково будет обслуживать фельдшер по установленному графику, вторник и пятница с 09:00 до 13:00», — говорится в ответе ведомства. В депздраве пояснили, что с 9 января 2023 года фельдшер ФАПа села Колесникова находится в декретном отпуске. Поиски кандидатуры на замещение данной должности на период декретного отпуска продолжается. Медико-санитарную и неотложную медпомощь сельчанам предлагали получать в соседних селах: в поселке Нефтяников (2,5 км от Колесниково) и селе Каширино (4,5 км). Экстренную медпомощь жители села могут получить, обратившись в скорую по номеру 103. Что касается старого здания ФАП в Колесниково, то здание признано аварийным и не подлежит использованию. Ранее URA.RU писало, что в курганском округе зама главврача наказали за отсутствие работников в медпункте. В селе Колесниково в 2020 году открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Жители пожаловались, что ФАП постоянно закрыт. По итогам прокурорской проверки в 2022 году за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечена заместитель главврача «Кетовской ЦРБ» (сейчас «Межрайонная больница №3), однако по словам жителей, фельдшеров в село так и не направили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В медицинском пункте села Колесниково Кетовского района с 1 февраля будет организована выездная форма работы. Фельдшер будет вести прием в ФАПе по вторникам и пятницам, рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос. Ранее местные жители жаловались, что новый ФАП закрыт, так как там некому работать. «С 1 февраля 2023 года будет организована выездная форма работы. Население села Колесниково будет обслуживать фельдшер по установленному графику, вторник и пятница с 09:00 до 13:00», — говорится в ответе ведомства. В депздраве пояснили, что с 9 января 2023 года фельдшер ФАПа села Колесникова находится в декретном отпуске. Поиски кандидатуры на замещение данной должности на период декретного отпуска продолжается. Медико-санитарную и неотложную медпомощь сельчанам предлагали получать в соседних селах: в поселке Нефтяников (2,5 км от Колесниково) и селе Каширино (4,5 км). Экстренную медпомощь жители села могут получить, обратившись в скорую по номеру 103. Что касается старого здания ФАП в Колесниково, то здание признано аварийным и не подлежит использованию. Ранее URA.RU писало, что в курганском округе зама главврача наказали за отсутствие работников в медпункте. В селе Колесниково в 2020 году открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Жители пожаловались, что ФАП постоянно закрыт. По итогам прокурорской проверки в 2022 году за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечена заместитель главврача «Кетовской ЦРБ» (сейчас «Межрайонная больница №3), однако по словам жителей, фельдшеров в село так и не направили.