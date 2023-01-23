В курганском округе зама главврача наказали за отсутствие работников в медпункте

24 января 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Жители села Колесниково пожаловались на закрытый новый ФАП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители села Колесниково Кетовского района жалуются, что в новом фельдшерско-акушерском пункте нет фельдшера и ФАП закрыт. Ранее заместитель главврача «Кетовской ЦРБ» (сейчас «Межрайонная больница №3) была привлечена к дисциплинарной ответственности из-за нарушений, но фельдшеров в село не направляют, рассказал URA.RU пенсионер из Колесниково. «От имени жителей села Колесниково я написал жалобу главврачу „Межрайонной больници №3“ по поводу неработающего нового ФАПа. Фельдшер ушла в декретный отпуск, медсестра находится на длительном больничном. Прием никто не ведет. В нашем селе проживают более 500 детей (есть школа и детсад) и более 500 пенсионеров, для которых поездка в другой населенный пункт на прием к врачу становится нерешаемой проблемой. […] Ранее нам объяснили, что два раза в неделю будут приезжать медработники в ФАП, но с начала года никого не было», — рассказал житель села URA.RU. По его словам, новый модульный ФАП в селе построили недавно. Сельчане жаловались в прокуратуру, что нет графика работы ФАПа, и он постоянно закрыт. По итогам прокурорской проверки в 2022 году за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечена заместитель главврача Захарова Е.В., определен график работы сотрудников Колесниковского ФАПа, установлен порядок оказания первичной медико-санитарной помощи населению в отсутствии медработников ФАПа. Также прокурор Кетовского района подавал иск в суд с требованием организовать в ФАПе продажу лекарств. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию, и сообщить, как будет организована первичная медпомощь в селе Колесникова. На момент публикации ответ не поступил. В Колесниково не работает новый ФАП фото: предоставили читатели URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители села Колесниково Кетовского района жалуются, что в новом фельдшерско-акушерском пункте нет фельдшера и ФАП закрыт. Ранее заместитель главврача «Кетовской ЦРБ» (сейчас «Межрайонная больница №3) была привлечена к дисциплинарной ответственности из-за нарушений, но фельдшеров в село не направляют, рассказал URA.RU пенсионер из Колесниково. «От имени жителей села Колесниково я написал жалобу главврачу „Межрайонной больници №3“ по поводу неработающего нового ФАПа. Фельдшер ушла в декретный отпуск, медсестра находится на длительном больничном. Прием никто не ведет. В нашем селе проживают более 500 детей (есть школа и детсад) и более 500 пенсионеров, для которых поездка в другой населенный пункт на прием к врачу становится нерешаемой проблемой. […] Ранее нам объяснили, что два раза в неделю будут приезжать медработники в ФАП, но с начала года никого не было», — рассказал житель села URA.RU. По его словам, новый модульный ФАП в селе построили недавно. Сельчане жаловались в прокуратуру, что нет графика работы ФАПа, и он постоянно закрыт. По итогам прокурорской проверки в 2022 году за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечена заместитель главврача Захарова Е.В., определен график работы сотрудников Колесниковского ФАПа, установлен порядок оказания первичной медико-санитарной помощи населению в отсутствии медработников ФАПа. Также прокурор Кетовского района подавал иск в суд с требованием организовать в ФАПе продажу лекарств. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию, и сообщить, как будет организована первичная медпомощь в селе Колесникова. На момент публикации ответ не поступил.