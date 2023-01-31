Тюменские власти не дадут инвестору денег на новый завод

Проекты агрохолдинга «Юбилейный» пользуются поддержкой уральских властей Фото: Владимир Бобов © URA.RU

Тюменское правительство не планирует инвестировать в строительство нового завода агрохолдинга «Юбилейный» в Ишиме. Об этом URA.RU рассказал директор регионального департамента инвестиционной политики Антон Машуков.

«В настоящее время Инвестиционное агентство не оказывает финансовую поддержку по данному проекту. А инвестиции компании „Протеинсиб“ составят более 7 млрд рублей. Сейчас идет стадия строительства, плановый период выхода на проектную мощность — 2029 год», — пояснил URA.RU Машуков.

Известно, что завод по глубокой переработке гороха будет производить 4 вида продукции. Основным станет высококачественный изолят горохового белка — его широко используют в спортивном, диетическом и вегетарианском питании. Мощность завода составит около 70 тыс. тонн в год. По мнению Машукова, производство будет способствовать формированию в Тюменской области биотехнологического кластера.

Ранее URA.RU рассказало, что в самом агрохолдинге «Протеинсиб» считают флагманским проектом. А в настоящий момент «Юбилейный» проводит эксперимент, который должен снизить стоимость свинины.