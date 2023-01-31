Тюменская область вошла в топ регионов по спросу на препараты для потенции

Тюменская область вошла в топ-5 регионов России, жители которых чаще всего покупают препараты для повышения потенции. Об этом сообщает пресс-служба национальной системы маркировки «Честный знак».
«В 2022 году в России продали 9,4 млн упаковок препаратов для повышения потенции. На четвертой строчке рейтинга регионов расположилась Тюменская область, где на каждую тысячу мужчин было приобретено 200 упаковок», — сообщает telegram-канал «Честного знака».
Первое место в стране заняли жители Санкт-Петербурга, с результатом в 218 упаковок на тысячу взрослых мужчин. Второе место у Краснодарского края, Московской области и Камчатского края. Третье занимает Москва.
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