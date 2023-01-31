31 января 2023

Тюменская область вошла в топ регионов по спросу на препараты для потенции

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы чаще, чем другие жители УрФО, нуждались в препаратах для потенции (архивное фото) Фото:

Тюменская область вошла в топ-5 регионов России, жители которых чаще всего покупают препараты для повышения потенции. Об этом сообщает пресс-служба национальной системы маркировки «Честный знак».

«В 2022 году в России продали 9,4 млн упаковок препаратов для повышения потенции. На четвертой строчке рейтинга регионов расположилась Тюменская область, где на каждую тысячу мужчин было приобретено 200 упаковок», — сообщает telegram-канал «Честного знака».

Первое место в стране заняли жители Санкт-Петербурга, с результатом в 218 упаковок на тысячу взрослых мужчин. Второе место у Краснодарского края, Московской области и Камчатского края. Третье занимает Москва.

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Тюменская область вошла в топ-5 регионов России, жители которых чаще всего покупают препараты для повышения потенции. Об этом сообщает пресс-служба национальной системы маркировки «Честный знак». «В 2022 году в России продали 9,4 млн упаковок препаратов для повышения потенции. На четвертой строчке рейтинга регионов расположилась Тюменская область, где на каждую тысячу мужчин было приобретено 200 упаковок», — сообщает telegram-канал «Честного знака». Первое место в стране заняли жители Санкт-Петербурга, с результатом в 218 упаковок на тысячу взрослых мужчин. Второе место у Краснодарского края, Московской области и Камчатского края. Третье занимает Москва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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