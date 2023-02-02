Власти Украины обвинили разведку США в ошибках

Разведданные США о возможностях ВСУ содержали ошибки на протяжении всей специальной военной операции. Об этом сообщает газета Politico.
«Украинцы отмечают, что американская разведка постоянно ошибалась в оценке их военных способностей», — сообщает издание. Ошибки возникают на протяжении всего конфликта России и Украины.
Журналисты Politico со ссылкой на собственные источники также рассказывали, что киевские власти впали в бешенство от слов главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, что Украина не сможет одержать победу над российской армией. Раздражение усугубилось готовящимся наступлением Украины на Крым этой весной.
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Разведданные США о возможностях ВСУ содержали ошибки на протяжении всей специальной военной операции. Об этом сообщает газета Politico. «Украинцы отмечают, что американская разведка постоянно ошибалась в оценке их военных способностей», — сообщает издание. Ошибки возникают на протяжении всего конфликта России и Украины. Журналисты Politico со ссылкой на собственные источники также рассказывали, что киевские власти впали в бешенство от слов главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, что Украина не сможет одержать победу над российской армией. Раздражение усугубилось готовящимся наступлением Украины на Крым этой весной.