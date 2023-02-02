Власти Украины обвинили разведку США в ошибках

Politico: разведданные США были ошибочными в течение всего конфликта России и Украины

02 февраля 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Американская разведка ошибается в течение всего украинского конфликта, передает Politico Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разведданные США о возможностях ВСУ содержали ошибки на протяжении всей специальной военной операции. Об этом сообщает газета Politico. «Украинцы отмечают, что американская разведка постоянно ошибалась в оценке их военных способностей», — сообщает издание. Ошибки возникают на протяжении всего конфликта России и Украины. Журналисты Politico со ссылкой на собственные источники также рассказывали, что киевские власти впали в бешенство от слов главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, что Украина не сможет одержать победу над российской армией. Раздражение усугубилось готовящимся наступлением Украины на Крым этой весной.

Разведданные США о возможностях ВСУ содержали ошибки на протяжении всей специальной военной операции. Об этом сообщает газета Politico. «Украинцы отмечают, что американская разведка постоянно ошибалась в оценке их военных способностей», — сообщает издание. Ошибки возникают на протяжении всего конфликта России и Украины. Журналисты Politico со ссылкой на собственные источники также рассказывали, что киевские власти впали в бешенство от слов главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, что Украина не сможет одержать победу над российской армией. Раздражение усугубилось готовящимся наступлением Украины на Крым этой весной.