Власти Украины обвинили разведку США в ошибках

Politico: разведданные США были ошибочными в течение всего конфликта России и Украины
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Американская разведка ошибается в течение всего украинского конфликта, передает Politico Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разведданные США о возможностях ВСУ содержали ошибки на протяжении всей специальной военной операции. Об этом сообщает газета Politico.

«Украинцы отмечают, что американская разведка постоянно ошибалась в оценке их военных способностей», — сообщает издание. Ошибки возникают на протяжении всего конфликта России и Украины.

Журналисты Politico со ссылкой на собственные источники также рассказывали, что киевские власти впали в бешенство от слов главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, что Украина не сможет одержать победу над российской армией. Раздражение усугубилось готовящимся наступлением Украины на Крым этой весной.

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Разведданные США о возможностях ВСУ содержали ошибки на протяжении всей специальной военной операции. Об этом сообщает газета Politico. «Украинцы отмечают, что американская разведка постоянно ошибалась в оценке их военных способностей», — сообщает издание. Ошибки возникают на протяжении всего конфликта России и Украины. Журналисты Politico со ссылкой на собственные источники также рассказывали, что киевские власти впали в бешенство от слов главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, что Украина не сможет одержать победу над российской армией. Раздражение усугубилось готовящимся наступлением Украины на Крым этой весной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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