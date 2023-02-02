Politico: Зеленский пришел в ярость после слов Милли о неспособности ВСУ победить Россию

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Официальный сайт президента Украины. Москва, владимир зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский возмущен мнением американских чиновников, что ВСУ не смогут вытеснить российскую армию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявление главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, что Украине вряд ли удастся «вытеснить российские силы», вызвало бурные возмущения в украинском правительстве. Об этом сообщает газета Politico.

«Администрация Зеленского была в ярости из-за замечаний Милли», — передают журналисты издания со ссылкой на собственный источник. Раздражение вызвано тем, что Украина планирует наступление на Крым этой весной, а Запад и США не верят в боеспособность ВСУ.

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный планирует наступление на Россию весной, передает «Царьград». Ожидается, что украинская армия собирается атаковать Крым. Также одной из главных целей ВСУ является Запорожская АЭС.

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Заявление главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, что Украине вряд ли удастся «вытеснить российские силы», вызвало бурные возмущения в украинском правительстве. Об этом сообщает газета Politico. «Администрация Зеленского была в ярости из-за замечаний Милли», — передают журналисты издания со ссылкой на собственный источник. Раздражение вызвано тем, что Украина планирует наступление на Крым этой весной, а Запад и США не верят в боеспособность ВСУ. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный планирует наступление на Россию весной, передает «Царьград». Ожидается, что украинская армия собирается атаковать Крым. Также одной из главных целей ВСУ является Запорожская АЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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