Politico: Зеленский пришел в ярость после слов Милли о неспособности ВСУ победить Россию

02 февраля 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский возмущен мнением американских чиновников, что ВСУ не смогут вытеснить российскую армию Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, что Украине вряд ли удастся «вытеснить российские силы», вызвало бурные возмущения в украинском правительстве. Об этом сообщает газета Politico. «Администрация Зеленского была в ярости из-за замечаний Милли», — передают журналисты издания со ссылкой на собственный источник. Раздражение вызвано тем, что Украина планирует наступление на Крым этой весной, а Запад и США не верят в боеспособность ВСУ. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный планирует наступление на Россию весной, передает «Царьград». Ожидается, что украинская армия собирается атаковать Крым. Также одной из главных целей ВСУ является Запорожская АЭС.

Заявление главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, что Украине вряд ли удастся «вытеснить российские силы», вызвало бурные возмущения в украинском правительстве. Об этом сообщает газета Politico. «Администрация Зеленского была в ярости из-за замечаний Милли», — передают журналисты издания со ссылкой на собственный источник. Раздражение вызвано тем, что Украина планирует наступление на Крым этой весной, а Запад и США не верят в боеспособность ВСУ. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный планирует наступление на Россию весной, передает «Царьград». Ожидается, что украинская армия собирается атаковать Крым. Также одной из главных целей ВСУ является Запорожская АЭС.