«Единая Россия» отправила волонтеров-студентов ухаживать за больными в Донбассе

03 февраля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Волонтеры из Молодой гвардии Единой России помогают в больницах в Донбассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Двести волонтеров из «Молодой гвардии Единой России» начали работать в больницах в Донецке, Луганске, Лисичанске и Горловке. Волонтеры трудятся в приемных отделениях и ухаживают за больными, сообщает пресс-служба «Единой России» на сайте партии. «Многие ребята являются студентами медицинских вузов, имеют опыт работы в наших волонтерских центрах Мариуполя и Мелитополя. А главное — хотят внести свой вклад в общее дело», — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов. Он отметил, что ведется работа по расширению географии волонтерской помощи. Среди членов «Молодой гвардии» много молодых людей, которые хотят помогать людям. Работу волонтеров координирует замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, доброволец СВО Бадма Башанкаев. «Единая Россия» помогает эвакуированным и оставшимся в Донбассе жителям с начала проведения специальной военной операции на Украине. Представители партии направили на эти территории более 17 тонн гуманитарной помощи. В Донбассе и в других новых российских территориях работает более 40 центров «Единой России», которые помогают мирным жителям. Так, в Мариуполе на базе волонтерского центра МГЕР открылась полевая кухня: ежедневно получить горячий обед здесь могут 500 человек. С 13 января в городе работают пункты обогрева, где можно также получить психологическую поддержку. 1 февраля пункт обогрева открылся в Северодонецке. Партия также оказывает помощь военным на фронте. Участникам СВО поставляются обмундирование, спецсредства, беспилотники и квадрокоптеры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Двести волонтеров из «Молодой гвардии Единой России» начали работать в больницах в Донецке, Луганске, Лисичанске и Горловке. Волонтеры трудятся в приемных отделениях и ухаживают за больными, сообщает пресс-служба «Единой России» на сайте партии. «Многие ребята являются студентами медицинских вузов, имеют опыт работы в наших волонтерских центрах Мариуполя и Мелитополя. А главное — хотят внести свой вклад в общее дело», — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов. Он отметил, что ведется работа по расширению географии волонтерской помощи. Среди членов «Молодой гвардии» много молодых людей, которые хотят помогать людям. Работу волонтеров координирует замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, доброволец СВО Бадма Башанкаев. «Единая Россия» помогает эвакуированным и оставшимся в Донбассе жителям с начала проведения специальной военной операции на Украине. Представители партии направили на эти территории более 17 тонн гуманитарной помощи. В Донбассе и в других новых российских территориях работает более 40 центров «Единой России», которые помогают мирным жителям. Так, в Мариуполе на базе волонтерского центра МГЕР открылась полевая кухня: ежедневно получить горячий обед здесь могут 500 человек. С 13 января в городе работают пункты обогрева, где можно также получить психологическую поддержку. 1 февраля пункт обогрева открылся в Северодонецке. Партия также оказывает помощь военным на фронте. Участникам СВО поставляются обмундирование, спецсредства, беспилотники и квадрокоптеры.