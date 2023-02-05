Жители города в ЯНАО раскритиковали цены на такси

Жителям Надыма предложили пользоваться услугами «Яндекс.Такси» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителям Надыма (ЯНАО) в социальной сети предложили воспользоваться службой «Яндекс.Такси», в которой стоимость поездки по городу составляет от 85 рублей. На предложение Фаридуна Зиямидинова в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте» местные жители ответили, что чаще всего цена поездки от 150 рублей.

«У нас в городе уже есть „Яндекс.Такси“, поездка по городу от 85 рублей. Заказывайте „Яндекс.Такси“, а не переплачивайте», — написал Фаридун Зиямидинов.

Местные жители в комментариях подчеркнули, что на практике цена поездки редко опускается ниже 120 рублей. «Ни разу 85 рублей не предложил, от 120 и редко когда есть машины», — написала Татьяна Кузьмина. Александр Щербаков отметил, что цена зависит и от погодных условий. «Ой, не всегда 85 рублей. Чуть дождь, снег, ветер, солнце не в той фазе и цена 150 — 250 рублей. Это фишка „Яндекс.Такси“ во всех городах», — уточнил Щербаков.

Фаридун Зиямидинов отметил, что на данный момент автопарк службы такси не укомплектован, со временем цены буду ниже. «Это потому что все машины были на заказе и не было свободных, поэтому вам показал такую стоимость. Потихоньку будет больше машин, и ценник будет адекватный. Хотя он и сейчас адекватный», — подчеркнул Зиямидинов.

Корреспонденту предприниматель Фаридун Зиямидинов рассказал, что открыл в городе службу «Яндекс.Такси» на условиях франшизы. «У меня оформлено ИП. Бизнес действует по франшизе, все официально», — рассказал собеседник агентства.

Ранее жители Надыма рассказывали, что стоимость поездки в «Яндекс.Такси» будет оставаться низкой, пока у службы будут конкуренты. Ямальцы считают, что как только компания поглотит мелких перевозчиков, стоимость поездки вырастет в разы.