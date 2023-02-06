Жители ЯНАО отказываются менять машины на электрокары

07 февраля 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

В стране пока недостаточно развита соответствующая инфраструктура, считают ямальцы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители ЯНАО не готовы менять свои автомобили в пользу электрокаров. Ямальцы считают, что в России на данный момент недостаточно развита соответствующая инфраструктура, говорится в исследовании сервиса SuperJob. «О покупке электромобиля задумываются 14% жителей ЯНАО. 7 из 10 респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара», — рассказали URA.RU аналитики. Отмечается, что чаще всего вариант покупки электромобиля рассматривают мужчины — 20% и всего 9% женщин. Сесть за руль такого авто предпочитают ямальцы моложе 34 лет — 35%. Ранее сообщалось, что Ямал занял первую позицию в рейтинге по доступности авто. Эксперты рассказали, что 57% населения могут позволить себе приобрести в кредит машину до 900 тысяч рублей.

Жители ЯНАО не готовы менять свои автомобили в пользу электрокаров. Ямальцы считают, что в России на данный момент недостаточно развита соответствующая инфраструктура, говорится в исследовании сервиса SuperJob. «О покупке электромобиля задумываются 14% жителей ЯНАО. 7 из 10 респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара», — рассказали URA.RU аналитики. Отмечается, что чаще всего вариант покупки электромобиля рассматривают мужчины — 20% и всего 9% женщин. Сесть за руль такого авто предпочитают ямальцы моложе 34 лет — 35%. Ранее сообщалось, что Ямал занял первую позицию в рейтинге по доступности авто. Эксперты рассказали, что 57% населения могут позволить себе приобрести в кредит машину до 900 тысяч рублей.