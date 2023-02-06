06 февраля 2023
05 февраля 2023
04 февраля 2023

Жители ЯНАО отказываются менять машины на электрокары

© Служба новостей «URA.RU»
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Экопарк Затюменский. Тюмень, зима, электрозаправка, заправка для электромобилей
В стране пока недостаточно развита соответствующая инфраструктура, считают ямальцы Фото:

Жители ЯНАО не готовы менять свои автомобили в пользу электрокаров. Ямальцы считают, что в России на данный момент недостаточно развита соответствующая инфраструктура, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

«О покупке электромобиля задумываются 14% жителей ЯНАО. 7 из 10 респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара», — рассказали URA.RU аналитики.

Отмечается, что чаще всего вариант покупки электромобиля рассматривают мужчины — 20% и всего 9% женщин. Сесть за руль такого авто предпочитают ямальцы моложе 34 лет — 35%.

Ранее сообщалось, что Ямал занял первую позицию в рейтинге по доступности авто. Эксперты рассказали, что 57% населения могут позволить себе приобрести в кредит машину до 900 тысяч рублей.

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Жители ЯНАО не готовы менять свои автомобили в пользу электрокаров. Ямальцы считают, что в России на данный момент недостаточно развита соответствующая инфраструктура, говорится в исследовании сервиса SuperJob. «О покупке электромобиля задумываются 14% жителей ЯНАО. 7 из 10 респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара», — рассказали URA.RU аналитики. Отмечается, что чаще всего вариант покупки электромобиля рассматривают мужчины — 20% и всего 9% женщин. Сесть за руль такого авто предпочитают ямальцы моложе 34 лет — 35%. Ранее сообщалось, что Ямал занял первую позицию в рейтинге по доступности авто. Эксперты рассказали, что 57% населения могут позволить себе приобрести в кредит машину до 900 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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