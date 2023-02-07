В ЯНАО десятки пожарных почти три часа тушили жилой дом

08 февраля 2023 в 08:13 Размер текста - 17 +

В Салехарде горел частный жилой дом — повреждена сауна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) пожарные почти три часа тушили частный жилой дом. Возгорание произошло ночью 8 февраля, в доме по улице 2-я Береговая, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «В 23:10 (мест) 07.02.2023 в городе Салехард, на улице 2-я Береговая, произошло возгорание частного жилого дома. В 01:56 пожар был ликвидирован», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. В тушении пожара было задействовано 20 человек личного состава и 6 спецмашин. Огнем поврежден второй этаж по всей площади — 70 квадратных метров, на первом этаже сгорела сауна. Причины пожара и размер ущерба устанавливаются. Ранее URA.RU рассказало, что в жилом балке в Салехарде в огне погибло два человека. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В Салехарде (ЯНАО) пожарные почти три часа тушили частный жилой дом. Возгорание произошло ночью 8 февраля, в доме по улице 2-я Береговая, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «В 23:10 (мест) 07.02.2023 в городе Салехард, на улице 2-я Береговая, произошло возгорание частного жилого дома. В 01:56 пожар был ликвидирован», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. В тушении пожара было задействовано 20 человек личного состава и 6 спецмашин. Огнем поврежден второй этаж по всей площади — 70 квадратных метров, на первом этаже сгорела сауна. Причины пожара и размер ущерба устанавливаются. Ранее URA.RU рассказало, что в жилом балке в Салехарде в огне погибло два человека. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.