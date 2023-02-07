07 февраля 2023

Военнослужащий из Красноселькупского района ЯНАО погиб в зоне СВО

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Эдуард Фролов уходил служить по контракту Фото:

Житель Красноселькупского района ЯНАО Эдуард Фролов погиб в зоне СВО. Об этом в своих соцсетях сообщила администрация района.

«В Красноселькупский район пришло печальное известие о гибели Эдуарда Фролова в зоне СВО. Эдуард осенью пополнил ряды добровольцев и подписал контракт на военную службу. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении администрации. В правительстве ЯНАО агентству подтвердили информацию.

В администрации по просьбе родственников сообщили, что прощание состоится 9 февраля в ритуальном зале по улице Полярная. Отпевание пройдет в Храме в честь святого мученика Василия Мангазейского.

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Житель Красноселькупского района ЯНАО Эдуард Фролов погиб в зоне СВО. Об этом в своих соцсетях сообщила администрация района. «В Красноселькупский район пришло печальное известие о гибели Эдуарда Фролова в зоне СВО. Эдуард осенью пополнил ряды добровольцев и подписал контракт на военную службу. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении администрации. В правительстве ЯНАО агентству подтвердили информацию. В администрации по просьбе родственников сообщили, что прощание состоится 9 февраля в ритуальном зале по улице Полярная. Отпевание пройдет в Храме в честь святого мученика Василия Мангазейского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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