Военнослужащий из Красноселькупского района ЯНАО погиб в зоне СВО

08 февраля 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Эдуард Фролов уходил служить по контракту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Красноселькупского района ЯНАО Эдуард Фролов погиб в зоне СВО. Об этом в своих соцсетях сообщила администрация района. «В Красноселькупский район пришло печальное известие о гибели Эдуарда Фролова в зоне СВО. Эдуард осенью пополнил ряды добровольцев и подписал контракт на военную службу. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении администрации. В правительстве ЯНАО агентству подтвердили информацию. В администрации по просьбе родственников сообщили, что прощание состоится 9 февраля в ритуальном зале по улице Полярная. Отпевание пройдет в Храме в честь святого мученика Василия Мангазейского.

Житель Красноселькупского района ЯНАО Эдуард Фролов погиб в зоне СВО. Об этом в своих соцсетях сообщила администрация района. «В Красноселькупский район пришло печальное известие о гибели Эдуарда Фролова в зоне СВО. Эдуард осенью пополнил ряды добровольцев и подписал контракт на военную службу. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении администрации. В правительстве ЯНАО агентству подтвердили информацию. В администрации по просьбе родственников сообщили, что прощание состоится 9 февраля в ритуальном зале по улице Полярная. Отпевание пройдет в Храме в честь святого мученика Василия Мангазейского.