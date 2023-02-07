Военнослужащий из Красноселькупского района ЯНАО погиб в зоне СВО

Эдуард Фролов уходил служить по контракту
Житель Красноселькупского района ЯНАО Эдуард Фролов погиб в зоне СВО. Об этом в своих соцсетях сообщила администрация района.
«В Красноселькупский район пришло печальное известие о гибели Эдуарда Фролова в зоне СВО. Эдуард осенью пополнил ряды добровольцев и подписал контракт на военную службу. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении администрации. В правительстве ЯНАО агентству подтвердили информацию.
В администрации по просьбе родственников сообщили, что прощание состоится 9 февраля в ритуальном зале по улице Полярная. Отпевание пройдет в Храме в честь святого мученика Василия Мангазейского.
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