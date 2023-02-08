08 февраля 2023

В дорогих заведениях Тюмени требуют депозит за свидание 14 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Выставочные стенды. Санкт-Петербург, ожидание, одиночество, букет, свидание, столик в кафе, юноша
Бронь столов на День влюбленных начинается от четырех тысяч и выше Фото:

Чтобы забронировать столик на 14 февраля в популярных ресторанах Тюмени требуется внести депозит. Цены варьируются от четырех до двадцати тысяч рублей. Корреспондент URA.RU связался с несколькими заведениями и узнал, куда выгоднее всего сходить на свидание.

Популярный у вип-тусовки ресторан «Банковский клуб» просит за бронь столика 4 000 рублей за двоих гостей. Это самая минимальная цена среди представленных заведений.

В ресторане «Счастье» на День всех влюбленных осталась всего пара свободных мест. Главная фишка заведения — посадка гостей в стеклянном шаре. Там стоимость депозита составляет 6 000 рублей. «В шаре места еще есть. Но в этот день [14 февраля] у нас будет действовать депозит — 6 000 рублей», — сообщила хостес ресторана.

Если хочется разнообразия в этот день, то тюменцы могут заглянуть в караоке-ресторан Niti. Там стоимость депозита будет составлять 6 000 рублей. Помимо ужина, гости смогут выбрать и исполнить музыкальные композиции.

Самым дорогим местом, где можно отметить праздник всех влюбленных можно назвать Cafe 15/86. За красивый вид на набережную придется внести депозит в размере от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от расположения столика.

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Чтобы забронировать столик на 14 февраля в популярных ресторанах Тюмени требуется внести депозит. Цены варьируются от четырех до двадцати тысяч рублей. Корреспондент URA.RU связался с несколькими заведениями и узнал, куда выгоднее всего сходить на свидание. Популярный у вип-тусовки ресторан «Банковский клуб» просит за бронь столика 4 000 рублей за двоих гостей. Это самая минимальная цена среди представленных заведений. В ресторане «Счастье» на День всех влюбленных осталась всего пара свободных мест. Главная фишка заведения — посадка гостей в стеклянном шаре. Там стоимость депозита составляет 6 000 рублей. «В шаре места еще есть. Но в этот день [14 февраля] у нас будет действовать депозит — 6 000 рублей», — сообщила хостес ресторана. Если хочется разнообразия в этот день, то тюменцы могут заглянуть в караоке-ресторан Niti. Там стоимость депозита будет составлять 6 000 рублей. Помимо ужина, гости смогут выбрать и исполнить музыкальные композиции. Самым дорогим местом, где можно отметить праздник всех влюбленных можно назвать Cafe 15/86. За красивый вид на набережную придется внести депозит в размере от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от расположения столика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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