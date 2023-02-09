Тюменские ритейлеры поделились способом экономить на продуктах

10 февраля 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Почти все акции в крупных торговых сетях работают не в пользу покупателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцы могут сэкономить на продуктах, но это может быть опасно для здоровья. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал работник одного из тюменских супермаркетов сети «Пятерочка». «Единственный реальный способ экономить и не оставаться в проигрыше — покупать только то, что вам действительно необходимо и избегать большинства акций», — рассказал работник магазина. По его словам, большинство акций более выгодны магазину, а не покупателям. «Надо внимательно проверять весь товар. Ни один супермаркет никогда не „подарит“ покупателю скидку без причин. Если снижена цена, значит, товар почти просрочен, или он залежался на складе, или может быть повреждена упаковка. В этом случае экономия может закончиться тратами на врачей и лекарства», — поделился мнением источник URA.RU. По его словам, отдельным случаем являются акции формата «1+1». Под видимостью скидки скрыто навязывание покупателю не нужного ему товара. По мнению собеседника агентства, такая же ситуация и у других торговых сетей: все скидки и акции продуманы и никогда не проводятся в ущерб прибыли компании. Ранее URA.RU рассказало, что один из ритейлеров, работающих в Тюмени, намерен сократить программу лояльности.

Тюменцы могут сэкономить на продуктах, но это может быть опасно для здоровья. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал работник одного из тюменских супермаркетов сети «Пятерочка». «Единственный реальный способ экономить и не оставаться в проигрыше — покупать только то, что вам действительно необходимо и избегать большинства акций», — рассказал работник магазина. По его словам, большинство акций более выгодны магазину, а не покупателям. «Надо внимательно проверять весь товар. Ни один супермаркет никогда не „подарит“ покупателю скидку без причин. Если снижена цена, значит, товар почти просрочен, или он залежался на складе, или может быть повреждена упаковка. В этом случае экономия может закончиться тратами на врачей и лекарства», — поделился мнением источник URA.RU. По его словам, отдельным случаем являются акции формата «1+1». Под видимостью скидки скрыто навязывание покупателю не нужного ему товара. По мнению собеседника агентства, такая же ситуация и у других торговых сетей: все скидки и акции продуманы и никогда не проводятся в ущерб прибыли компании. Ранее URA.RU рассказало, что один из ритейлеров, работающих в Тюмени, намерен сократить программу лояльности.