Сенатор рассказал, как разрушали курганский завод

Сенатор Муратов: курганский завод «Икар» банкротили при двух губернаторах

Сергей Муратов рассказал, что в металлолом сдавали даже железнодорожные ветки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов рассказал о банкротстве завода «Икар», которое, по его словам, происходило «даже при двух губернаторах». Об этом он написал в своем telegram-канале.

«15 лет назад началось банкротство завода „Икар“. Он был флагманом арматуростроения России, но его банкротили даже при двух губернаторах. Рушить — всегда проще, чем восстанавливать», — написал Сергей Муратов.

По словам сенатора, все с завода сдавали в металлолом. «Все, что было приварено — срезали сваркой, а прикрученное — откручивали. Сдавали даже железнодорожные ветки», — отметил он.