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Сенатор рассказал, как разрушали курганский завод

Сенатор Муратов: курганский завод «Икар» банкротили при двух губернаторах
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, муратов сергей
Сергей Муратов рассказал, что в металлолом сдавали даже железнодорожные ветки Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов рассказал о банкротстве завода «Икар», которое, по его словам, происходило «даже при двух губернаторах». Об этом он написал в своем telegram-канале.

«15 лет назад началось банкротство завода „Икар“. Он был флагманом арматуростроения России, но его банкротили даже при двух губернаторах. Рушить — всегда проще, чем восстанавливать», — написал Сергей Муратов.

По словам сенатора, все с завода сдавали в металлолом. «Все, что было приварено — срезали сваркой, а прикрученное — откручивали. Сдавали даже железнодорожные ветки», — отметил он.

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов рассказал о банкротстве завода «Икар», которое, по его словам, происходило «даже при двух губернаторах». Об этом он написал в своем telegram-канале. «15 лет назад началось банкротство завода „Икар“. Он был флагманом арматуростроения России, но его банкротили даже при двух губернаторах. Рушить — всегда проще, чем восстанавливать», — написал Сергей Муратов. По словам сенатора, все с завода сдавали в металлолом. «Все, что было приварено — срезали сваркой, а прикрученное — откручивали. Сдавали даже железнодорожные ветки», — отметил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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