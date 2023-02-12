Владелица курганской клиники, которая скоро закроется, начала работать в Тюмени

Елена Самарина провела первый прием в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владелица частной медицинской клиники «Медскан» в Кургане, врач-дерматовенеролог, гинеколог-эндокринолог Елена Самарина начала вести приемы в Тюмени. Об этом она сообщила пациентам на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«У меня организуется прием в городе Тюмени. И те, кто хотел бы ко мне прийти, пожалуйста, приходите. Для записи можно написать мне в личные сообщения. Прием будет проходить в офисе „Хеликс“ (лабораторная служба) на Газовиков», — сообщила Самарина.

Врач отметила, что до закрытия своей клиники («Медскан» работает до конца февраля 2023) будет вести приемы с понедельника по пятницу в Кургане. В выходные планирует проводить консультации в Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что курганский врач Елена Самарина объявила о закрытии своей частной клиники «Медскан» и завершении дел к 1 марта 2023 года. Клиника работает с 2007 года. О причинах закрытия медкабинета врач не сообщила. Самарина работала в своей клинике в Кургане гинекологом-эндокринологом, дерматовенерологом, врачом УЗИ. Курганцы считают врача специалистом высокого класса, пациенты сожалеют о закрытии клиники, в том числе и потому, что в регионе наблюдается большой дефицит врачей-специалистов.