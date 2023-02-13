Доброволец из ЯНАО, получивший травму колен, боится возвращаться в зону СВО

Военнослужащий боится, что не сможет быстро восстановиться после травмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО), который ушел добровольно участвовать в спецоперации, боится возвращаться на фронт из-за травмы колен. Как рассказал URA.RU ямалец, он опасается, что не успеет до конца восстановиться и не сможет нести службу.

«Я попал в аварию и повредил мениски коленного сустава. К сожалению, это очень долгое восстановление, если делать операцию. Опасаюсь, что если вернусь на фронт, то не смогу нормально служить, не успею восстановиться или еще больше травмируюсь», — уточнил он.

На данный момент военнослужащий находится в больнице в другом городе. Врачи проводят физиотерапевтические процедуры. Собеседник агентства уточнил, что у него ранее были проблемы с коленями, поэтому лечение может затянуться.

«Если я вернусь не восстановившись, то не смогу ничем помочь сослуживцам. Тем более, нужно ходить на костылях определенное время. Если не помогут процедуры, то придется ложиться на операцию», — резюмировал ямалец.

Ранее доброволец из ЯНАО рассказывал, как помогал восстанавливать дома на территории Донбасса. Боец также получил травму плеча.

О начале спецоперации президент страны Владимир Путин объявил год назад — 24 февраля. Главная цель — помочь и защитить мирное население Донбасса.