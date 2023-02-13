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Доброволец из ЯНАО, получивший травму колен, боится возвращаться в зону СВО

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, армия, военные, погрузка, полигон еланский, перевозка боеприпасов
Военнослужащий боится, что не сможет быстро восстановиться после травмы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО), который ушел добровольно участвовать в спецоперации, боится возвращаться на фронт из-за травмы колен. Как рассказал URA.RU ямалец, он опасается, что не успеет до конца восстановиться и не сможет нести службу.

«Я попал в аварию и повредил мениски коленного сустава. К сожалению, это очень долгое восстановление, если делать операцию. Опасаюсь, что если вернусь на фронт, то не смогу нормально служить, не успею восстановиться или еще больше травмируюсь», — уточнил он.

На данный момент военнослужащий находится в больнице в другом городе. Врачи проводят физиотерапевтические процедуры. Собеседник агентства уточнил, что у него ранее были проблемы с коленями, поэтому лечение может затянуться.

«Если я вернусь не восстановившись, то не смогу ничем помочь сослуживцам. Тем более, нужно ходить на костылях определенное время. Если не помогут процедуры, то придется ложиться на операцию», — резюмировал ямалец.

Ранее доброволец из ЯНАО рассказывал, как помогал восстанавливать дома на территории Донбасса. Боец также получил травму плеча.

О начале спецоперации президент страны Владимир Путин объявил год назад — 24 февраля. Главная цель — помочь и защитить мирное население Донбасса.

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Житель Нового Уренгоя (ЯНАО), который ушел добровольно участвовать в спецоперации, боится возвращаться на фронт из-за травмы колен. Как рассказал URA.RU ямалец, он опасается, что не успеет до конца восстановиться и не сможет нести службу. «Я попал в аварию и повредил мениски коленного сустава. К сожалению, это очень долгое восстановление, если делать операцию. Опасаюсь, что если вернусь на фронт, то не смогу нормально служить, не успею восстановиться или еще больше травмируюсь», — уточнил он. На данный момент военнослужащий находится в больнице в другом городе. Врачи проводят физиотерапевтические процедуры. Собеседник агентства уточнил, что у него ранее были проблемы с коленями, поэтому лечение может затянуться. «Если я вернусь не восстановившись, то не смогу ничем помочь сослуживцам. Тем более, нужно ходить на костылях определенное время. Если не помогут процедуры, то придется ложиться на операцию», — резюмировал ямалец. Ранее доброволец из ЯНАО рассказывал, как помогал восстанавливать дома на территории Донбасса. Боец также получил травму плеча. О начале спецоперации президент страны Владимир Путин объявил год назад — 24 февраля. Главная цель — помочь и защитить мирное население Донбасса.
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