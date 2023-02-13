13 февраля 2023
12 февраля 2023

ЯНАО попал в десятку регионов с высокой продолжительностью жизни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый снег. Тюмень, снег, бабушки, скандинавская ходьба, пожилые люди, активный отдых, пенсионеры, активный туризм, трава в снегу
В округе продолжительность жизни достигла 75,2 года Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ стал один из регионов с высокой продолжительностью жизни. По информации регионального правительства, продолжительность жизни населения достигла 75 лет.

«Ямал вошел в топ-10 регионов страны по продолжительности жизни. В округе продолжительность жизни достигла 75,2 года. Этот показатель превышает средние данные как по Уральскому федеральному округу (72,4 года), так и по России в целом (72,6 года)», — говорится в сообщении.

Таких результатов удалось добиться благодаря развитию здравоохранения на территориях Ямала. Также в округ за последние два года приехало более тысячи медиков. Больницы пополнились новым и современным оборудованием, отмечают в правительстве округа.

Ранее сообщалось, что ЯНАО вошел в список регионов, в которых минимальная смертность от онкозаболеваний. На август 2022 года на учете стояло почти 7000 пациентов.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Ямало-Ненецкий автономный округ стал один из регионов с высокой продолжительностью жизни. По информации регионального правительства, продолжительность жизни населения достигла 75 лет. «Ямал вошел в топ-10 регионов страны по продолжительности жизни. В округе продолжительность жизни достигла 75,2 года. Этот показатель превышает средние данные как по Уральскому федеральному округу (72,4 года), так и по России в целом (72,6 года)», — говорится в сообщении. Таких результатов удалось добиться благодаря развитию здравоохранения на территориях Ямала. Также в округ за последние два года приехало более тысячи медиков. Больницы пополнились новым и современным оборудованием, отмечают в правительстве округа. Ранее сообщалось, что ЯНАО вошел в список регионов, в которых минимальная смертность от онкозаболеваний. На август 2022 года на учете стояло почти 7000 пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...