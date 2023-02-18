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На Дне оленевода в ЯНАО выступит финалистка шоу «Минута славы»

В Надыме на Дне оленевода выступит финалистка проекта Первого канала «Минута славы» Олит Тевлянаут
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, день оленевода
Чукотская исполнительница Олит Тевлянаут, которая прославилась в шоу на Первом канале, выступит на празднике в Надыме Фото:

В Надыме (ЯНАО) в День оленевода выступит Олит Тевлянаут. Исполнительница из Чукотки вышла в финал шоу «Минута славы» на Первом канале, поразив зрителей и жюри техникой горлового пения. Анонс культурной части праздника опубликован в telegram-канале администрации Надымского района.

«На площади Юбилейной 25 февраля пройдет фестиваль современной национальной музыки „МАРАНГА FEST“. Уже подтвердили свое участие ненецкая фольклорная группа „Высей“, фольклорный вокальный ансамбль „Се мате сей“, ансамбль селькупской песни „Мачит коймы“ и финалистка проекта Первого канала „Минута славы“ Олит Тевлянаут», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Надыма запретили продавать алкоголь из-за соревнований оленеводов. Празднования в муниципалитетах пройдут с 25 февраля по 14 апреля, впервые в ЯНАО пройдут соревнования по этнобиатлону.

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В Надыме (ЯНАО) в День оленевода выступит Олит Тевлянаут. Исполнительница из Чукотки вышла в финал шоу «Минута славы» на Первом канале, поразив зрителей и жюри техникой горлового пения. Анонс культурной части праздника опубликован в telegram-канале администрации Надымского района. «На площади Юбилейной 25 февраля пройдет фестиваль современной национальной музыки „МАРАНГА FEST“. Уже подтвердили свое участие ненецкая фольклорная группа „Высей“, фольклорный вокальный ансамбль „Се мате сей“, ансамбль селькупской песни „Мачит коймы“ и финалистка проекта Первого канала „Минута славы“ Олит Тевлянаут», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Надыма запретили продавать алкоголь из-за соревнований оленеводов. Празднования в муниципалитетах пройдут с 25 февраля по 14 апреля, впервые в ЯНАО пройдут соревнования по этнобиатлону.
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