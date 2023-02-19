Дело экс-замначальника свердловского СК поступило в суд

Дело Бусылко пересмотрит Ленинский районный суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дело о взятке экс-замначальника свердловского СКР Михаила Бусылко, приговор за которого был отменен, передан в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Об этом свидетельствуют данные из картотеки суда.

Согласно опубликованной информации, дело передали судье Татьяне Чащиной. Она получила материалы 16 февраля, однако день, в который планируется пересмотреть дело, пока не назначена. Вместе с Бусылко в деле фигурируют бывший региональный зампрокурора Дмитрий Чуличков и адвокат Владислав Вострецов.

Информация о том, что седьмой кассационный суд отменил приговор Бусылко, появилась 17 января. Ранее его направили в колонию на 8,5 лет за взятку. Силовик был задержан в 2019 году. По версии следователей, он получил взятку в 300 тысяч рублей, используя адвоката Вострецова в качестве посредника. Предположительно, взятка могла быть передана для прекращения уголовного дела.