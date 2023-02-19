Тюменцы начали экономить на свадьбах и банкетах

Жители Тюмени стали чаще отказываться от проведения дорогих банкетов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени стали реже приглашать на свадьбы и банкеты профессиональных ведущих. Об этом URA.RU рассказал менеджер одного из местных праздничных агентств. Он уточнил, что горожане отказываются от их услуг в целях экономии.

«Индустрия сопровождения праздников в Тюмени достаточно развита, но сейчас она переживает не лучшие времена. Горожане стали гораздо реже приглашать на свои праздники профессиональных ведущих, отдавая предпочтения любителям. То есть, людям, для которых эта сфера деятельности не является основной. Делается это в целях экономии. Люди больше не хотят тратить много денег на праздники», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что стоимость услуг тюменских профессиональных ведущих в несколько раз превышает гонорары любителей. «У хорошего ведущего проведение свадьбы стоит примерно от 40-50 тыс. рублей. Конечный ценник зависит от программы. Любители и начинающие ведущие берут за свои услуги от 10 тыс. рублей. То есть, разница весомая. Но и качество тоже разное. Это надо понимать», — добавил инсайдер URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени начали экономить на услугах стилистов. По данным источников URA.RU, из-за этого многие имиджмейкеры вынуждены месяцами сидеть без работы и денег.