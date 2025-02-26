Три района Тюмени оказались под угрозой затопления

В Тюмени микрорайон ДОК, район на левом берегу Туры и часть Лесобазы оказались в реестре территорий, попадающих под угрозу затопления. Документ с перечнем населенных пунктов, разработанный региональным правительством, есть в распоряжении URA.RU.
«Вследствие высоких уровней воды в период прохождения весеннего половодья существует риск затопления территорий 194 населенных пунктов. Среди них — Тюмень (микрорайон ДОК, Центральный округ (левый берег), Ленинский округ). Подтоплению подвергается 12,6 га территории города», — указано в документе.
В реестре указано, что критический уровень воды в Туре, при котором произойдет затопление указанных территорий, составляет 1 000 сантиметров. Последний крупный паводок в областной столице произошел в 1979 году. Полный список районов Тюменской области, которые попадают в опасную зону, опубликован на сайте URA.RU.
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