26 февраля 2025

Три района Тюмени оказались под угрозой затопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний крупный паводок в Тюмени был в 1979 году
Последний крупный паводок в Тюмени был в 1979 году Фото:

В Тюмени микрорайон ДОК, район на левом берегу Туры и часть Лесобазы оказались в реестре территорий, попадающих под угрозу затопления. Документ с перечнем населенных пунктов, разработанный региональным правительством, есть в распоряжении URA.RU.

«Вследствие высоких уровней воды в период прохождения весеннего половодья существует риск затопления территорий 194 населенных пунктов. Среди них — Тюмень (микрорайон ДОК, Центральный округ (левый берег), Ленинский округ). Подтоплению подвергается 12,6 га территории города», — указано в документе.

В реестре указано, что критический уровень воды в Туре, при котором произойдет затопление указанных территорий, составляет 1 000 сантиметров. Последний крупный паводок в областной столице произошел в 1979 году. Полный список районов Тюменской области, которые попадают в опасную зону, опубликован на сайте URA.RU.

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В Тюмени микрорайон ДОК, район на левом берегу Туры и часть Лесобазы оказались в реестре территорий, попадающих под угрозу затопления. Документ с перечнем населенных пунктов, разработанный региональным правительством, есть в распоряжении URA.RU. «Вследствие высоких уровней воды в период прохождения весеннего половодья существует риск затопления территорий 194 населенных пунктов. Среди них — Тюмень (микрорайон ДОК, Центральный округ (левый берег), Ленинский округ). Подтоплению подвергается 12,6 га территории города», — указано в документе. В реестре указано, что критический уровень воды в Туре, при котором произойдет затопление указанных территорий, составляет 1 000 сантиметров. Последний крупный паводок в областной столице произошел в 1979 году. Полный список районов Тюменской области, которые попадают в опасную зону, опубликован на сайте URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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