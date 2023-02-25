Кириенко объяснил, на что будет опираться образование в РФ после выхода из Болонской системы

Кириенко призвал следовать традициям советского образования при выходе из Болонской системы

25 февраля 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко отметил, что нельзя опираться только на опыт и наследие Фото: Владимир Андреев © URA.RU При выходе из Болонской системы России нужно опираться на лучшие традиции образования. Во многом следует вернуться к советскому стандарту. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Опираться на все лучшее, что есть в российской, советской школе, кстати, во всей мировой школе, — это, конечно, абсолютно правильно», — сказал Сергей Кириенко во время педагогической дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога». Его слова приводит ТАСС. Так он прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о выходе из Болонской системы. Также Кириенко отметил, что мир «динамично меняется», из-за чего нельзя опираться только на опыт и наследие и жить, ничего не меняя. «Конечно, это вопрос правильного баланса, и в этом и есть искусство педагога», — подчеркнул он. С началом санкционного давления Запада российские вузы покинули Болонскую систему обучения. Позже Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В ходе своего обращения российский лидер объявил о реформе системы образования. Глава государства заявил о необходимости вернуться к специалитету, при котором обучение будет составлять от четырех до шести лет, как это было в СССР.

При выходе из Болонской системы России нужно опираться на лучшие традиции образования. Во многом следует вернуться к советскому стандарту. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Опираться на все лучшее, что есть в российской, советской школе, кстати, во всей мировой школе, — это, конечно, абсолютно правильно», — сказал Сергей Кириенко во время педагогической дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога». Его слова приводит ТАСС. Так он прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о выходе из Болонской системы. Также Кириенко отметил, что мир «динамично меняется», из-за чего нельзя опираться только на опыт и наследие и жить, ничего не меняя. «Конечно, это вопрос правильного баланса, и в этом и есть искусство педагога», — подчеркнул он. С началом санкционного давления Запада российские вузы покинули Болонскую систему обучения. Позже Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В ходе своего обращения российский лидер объявил о реформе системы образования. Глава государства заявил о необходимости вернуться к специалитету, при котором обучение будет составлять от четырех до шести лет, как это было в СССР.