27 февраля 2023

Депутат-боксер из Тюменской облдумы поставлен смотрящим за зоной СВО

Тюменский депутат Евгений Макаренко назначен согласовывать поездки политиков в зону спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Армия, разное, архив. Пермь, макаренко евгений
Депутат Евгений Макаренко (слева) получил новую негласную обязанность в тюменской политике Фото:

Депутат-боксер из Тюменской облдумы Евгений Макаренко (ЕР) поставлен смотрящим за входом в зону СВО. Через него тюменским политикам и общественникам приходится согласовывать свои отправки в освобожденные территории и в боевые подразделения. Информацией с URA.RU поделились источники, знакомые с процедурами отправки.

«Большинство поездок согласуются через Макаренко. Однако он устанавливает определенные правила. Он согласовывает поездки с условием не пиариться и не распространяться широкому кругу лиц. Речь, конечно, не обо всех. Есть список избранных», — рассказали инсайдеры.

Агентство направило запрос в пресс-службу партии «Единая Россия». Ответ на него ожидается.

По информации источников, есть и другие способы попасть «за черту». Ездить публично тюменским политикам разрешили в делегации с «Единой Россией» или с ОНФ.

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Депутат-боксер из Тюменской облдумы Евгений Макаренко (ЕР) поставлен смотрящим за входом в зону СВО. Через него тюменским политикам и общественникам приходится согласовывать свои отправки в освобожденные территории и в боевые подразделения. Информацией с URA.RU поделились источники, знакомые с процедурами отправки. «Большинство поездок согласуются через Макаренко. Однако он устанавливает определенные правила. Он согласовывает поездки с условием не пиариться и не распространяться широкому кругу лиц. Речь, конечно, не обо всех. Есть список избранных», — рассказали инсайдеры. Агентство направило запрос в пресс-службу партии «Единая Россия». Ответ на него ожидается. По информации источников, есть и другие способы попасть «за черту». Ездить публично тюменским политикам разрешили в делегации с «Единой Россией» или с ОНФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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