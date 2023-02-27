Депутат-боксер из Тюменской облдумы поставлен смотрящим за зоной СВО

Тюменский депутат Евгений Макаренко назначен согласовывать поездки политиков в зону спецоперации

28 февраля 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Депутат Евгений Макаренко (слева) получил новую негласную обязанность в тюменской политике Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат-боксер из Тюменской облдумы Евгений Макаренко (ЕР) поставлен смотрящим за входом в зону СВО. Через него тюменским политикам и общественникам приходится согласовывать свои отправки в освобожденные территории и в боевые подразделения. Информацией с URA.RU поделились источники, знакомые с процедурами отправки. «Большинство поездок согласуются через Макаренко. Однако он устанавливает определенные правила. Он согласовывает поездки с условием не пиариться и не распространяться широкому кругу лиц. Речь, конечно, не обо всех. Есть список избранных», — рассказали инсайдеры. Агентство направило запрос в пресс-службу партии «Единая Россия». Ответ на него ожидается. По информации источников, есть и другие способы попасть «за черту». Ездить публично тюменским политикам разрешили в делегации с «Единой Россией» или с ОНФ.

Депутат-боксер из Тюменской облдумы Евгений Макаренко (ЕР) поставлен смотрящим за входом в зону СВО. Через него тюменским политикам и общественникам приходится согласовывать свои отправки в освобожденные территории и в боевые подразделения. Информацией с URA.RU поделились источники, знакомые с процедурами отправки. «Большинство поездок согласуются через Макаренко. Однако он устанавливает определенные правила. Он согласовывает поездки с условием не пиариться и не распространяться широкому кругу лиц. Речь, конечно, не обо всех. Есть список избранных», — рассказали инсайдеры. Агентство направило запрос в пресс-службу партии «Единая Россия». Ответ на него ожидается. По информации источников, есть и другие способы попасть «за черту». Ездить публично тюменским политикам разрешили в делегации с «Единой Россией» или с ОНФ.