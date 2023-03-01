В Пермском педагогическом университете выбрали декана филфака

01 марта 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Деканат филфака ПГГПУ возглавила Ирина Бакланова Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ПГГПУ) определились с деканом филологического факультета. Члены ученого совета избрали на этот пост кандидата филологических наук, доцента вуза Ирину Бакланову. Об этом сообщается на сайте педуниверситета. «Кандидат на должность декана филологического факультета Бакланова Ирина Ивановна представила программу развития факультета до 2028 года. По итогам голосования доцент Ирина Бакланова утверждена на должность декана филологического факультета», — сообщает пресс-служба вуза. В начале января без декана остался факультет информатики и экономики ПГГПУ. Руководивший факультетом профессор, доцент, доктор физико-математических наук вуза Андрей Люшнин скончался от инсульта.

В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ПГГПУ) определились с деканом филологического факультета. Члены ученого совета избрали на этот пост кандидата филологических наук, доцента вуза Ирину Бакланову. Об этом сообщается на сайте педуниверситета. «Кандидат на должность декана филологического факультета Бакланова Ирина Ивановна представила программу развития факультета до 2028 года. По итогам голосования доцент Ирина Бакланова утверждена на должность декана филологического факультета», — сообщает пресс-служба вуза. В начале января без декана остался факультет информатики и экономики ПГГПУ. Руководивший факультетом профессор, доцент, доктор физико-математических наук вуза Андрей Люшнин скончался от инсульта.