30 апреля 2025

В Пермском крае подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость бензина составила 59,2 рубля
Средняя стоимость бензина составила 59,2 рубля Фото:

В Пермском крае цены на бензин выросли на одну копейку за неделю. Информация опубликована на сайте Росстата.

«На неделе с 22 по 28 апреля средняя стоимость бензина в Пермском крае увеличилась на одну копейку и составила 59,2 рубля. Бензин марки АИ-92 также подорожал на копейку — до 56,25 рубля. А АИ-98 и выше вырос в цене на четыре копейки. За литр топлива придется отдать 85,28 рубля», — следует из отчета.

Стоимость дизельного топлива увеличилась на четыре копейки и составила 71,86 рубля. Не изменились цены на бензин марки АИ-95 — литр топлива стоит 61,17 рубля.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье ожидается значительный рост цен на бензин. Он может достигнуть 12-15%. 

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В Пермском крае цены на бензин выросли на одну копейку за неделю. Информация опубликована на сайте Росстата. «На неделе с 22 по 28 апреля средняя стоимость бензина в Пермском крае увеличилась на одну копейку и составила 59,2 рубля. Бензин марки АИ-92 также подорожал на копейку — до 56,25 рубля. А АИ-98 и выше вырос в цене на четыре копейки. За литр топлива придется отдать 85,28 рубля», — следует из отчета. Стоимость дизельного топлива увеличилась на четыре копейки и составила 71,86 рубля. Не изменились цены на бензин марки АИ-95 — литр топлива стоит 61,17 рубля. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье ожидается значительный рост цен на бензин. Он может достигнуть 12-15%. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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