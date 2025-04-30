В Пермском крае подорожал бензин

В Пермском крае цены на бензин выросли на одну копейку за неделю. Информация опубликована на сайте Росстата.
«На неделе с 22 по 28 апреля средняя стоимость бензина в Пермском крае увеличилась на одну копейку и составила 59,2 рубля. Бензин марки АИ-92 также подорожал на копейку — до 56,25 рубля. А АИ-98 и выше вырос в цене на четыре копейки. За литр топлива придется отдать 85,28 рубля», — следует из отчета.
Стоимость дизельного топлива увеличилась на четыре копейки и составила 71,86 рубля. Не изменились цены на бензин марки АИ-95 — литр топлива стоит 61,17 рубля.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье ожидается значительный рост цен на бензин. Он может достигнуть 12-15%.
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