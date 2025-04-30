30 апреля 2025

Пермская организация попала на штраф за хранение зараженных пиломатериалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пиломатериалы должны были отправили в Астраханскую область
Пиломатериалы должны были отправили в Астраханскую область Фото:

В Пермском крае оштрафована лесозаготовительная компания из Верещагино. В древесине фирмы обнаружены карантинные вредители.  Она предназначалась к отправке в Астраханскую область, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Во время досмотра партии пиломатериалов из ели и сосны объемом 110 кубометров и на основании результатов лабораторной экспертизы Пермского филиала ФГБУ „ВНИИКР“ выявлены карантинные вредные организмы: Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier)), Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)), Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus)», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что ООО «Тайга» не обеспечило изолированное хранение зараженной продукции от других лесоматериалов. Также организация не сообщила в Россельхознадзор об обнаружении признаков заражения лесопродукции во время хранения и подготовки ее к отправке в Астраханскую область. Компания привлечена к административной ответственности и оштрафована. 

Ранее URA.RU рассказывало, что оштрафована лесозаготовительная компания из поселка Менделеево Карагайского округа. В древесине фирмы обнаружен уссурийский полиграф. Она предназначалась на экспорт в Туркменистан и Таджикистан.

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В Пермском крае оштрафована лесозаготовительная компания из Верещагино. В древесине фирмы обнаружены карантинные вредители.  Она предназначалась к отправке в Астраханскую область, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Во время досмотра партии пиломатериалов из ели и сосны объемом 110 кубометров и на основании результатов лабораторной экспертизы Пермского филиала ФГБУ „ВНИИКР“ выявлены карантинные вредные организмы: Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier)), Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)), Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus)», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что ООО «Тайга» не обеспечило изолированное хранение зараженной продукции от других лесоматериалов. Также организация не сообщила в Россельхознадзор об обнаружении признаков заражения лесопродукции во время хранения и подготовки ее к отправке в Астраханскую область. Компания привлечена к административной ответственности и оштрафована.  Ранее URA.RU рассказывало, что оштрафована лесозаготовительная компания из поселка Менделеево Карагайского округа. В древесине фирмы обнаружен уссурийский полиграф. Она предназначалась на экспорт в Туркменистан и Таджикистан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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