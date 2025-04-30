Пермская организация попала на штраф за хранение зараженных пиломатериалов

В Пермском крае оштрафована лесозаготовительная компания из Верещагино. В древесине фирмы обнаружены карантинные вредители. Она предназначалась к отправке в Астраханскую область, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Во время досмотра партии пиломатериалов из ели и сосны объемом 110 кубометров и на основании результатов лабораторной экспертизы Пермского филиала ФГБУ „ВНИИКР“ выявлены карантинные вредные организмы: Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier)), Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)), Малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus)», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что ООО «Тайга» не обеспечило изолированное хранение зараженной продукции от других лесоматериалов. Также организация не сообщила в Россельхознадзор об обнаружении признаков заражения лесопродукции во время хранения и подготовки ее к отправке в Астраханскую область. Компания привлечена к административной ответственности и оштрафована.
Ранее URA.RU рассказывало, что оштрафована лесозаготовительная компания из поселка Менделеево Карагайского округа. В древесине фирмы обнаружен уссурийский полиграф. Она предназначалась на экспорт в Туркменистан и Таджикистан.
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