Немецкие диверсанты съели товарищей после провала операции на Урале. Фото, видео

01 мая 2025 в 10:06 Размер текста - 17 +

В 1944-м немецкие агенты потерпели крах, пытаясь уничтожить военные заводы в Нижнем Тагиле и Магнитогорске (архивное фото) Фото: открытые источники новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы В феврале 1944-го по поручению главы СС Генриха Гиммлера в Нижнем Тагиле и Магнитогорске должны были быть уничтожены оборонные заводы, которые обеспечивали наступательный успех Красной Армии. Разработкой операции под кодовым названием «Ульм» занимался любимец Гитлера Отто Скорцени. Под его руководством на Урале высадилась группа диверсантов, но что-то пошло не так. Как встретила предателей Родины глухая тайга и как они выживали, пожирая друг друга, — в материале URA.RU. План Отто Скорцени освободил из заточения итальянского диктатора Бенито Муссолини. Но его операция «Ульм» на Урале провалилась Фото: открытые источники Идея операции «Ульм» появилась в 1943-м, когда после проигранных битв под Сталинградом и Курском перед гитлеровской Германией всерьез замаячила угроза поражения во Второй мировой войне. Немцы решили нанести удар в самое сердце советского оружейного арсенала — на Урал. Именно там находились два главных завода, снабжавших оружием Красную Армию: нижнетагильский «Уралвагонзавод», выпускающий танки, и знаменитая Магнитка, снабжавшая сталью страну. Эти предприятия и стали целью диверсантов. Разрабатывал операцию Скорцени, курировал лично Гиммлер. Изначально в группу были отобраны 70 человек из числа русских белых эмигрантов, люто ненавидевших советскую власть. Были в ней и предатели, переметнувшиеся на сторону врага. Особое предпочтение отдавали тем, кто был родом с Урала и хорошо ориентировался в местности. Их натаскивали на уничтожение ключевых объектов и ставили задачу вывести из строя магистральные линии ЛЭП и электростанции, сорвав работу большинства предприятий. Группы Через пару месяцев половина кандидатов отсеялась, и до финала было допущено 30 человек. Их перебросили в Псковскую область, где находился тренировочный лагерь и школа диверсантов «Цеппелин». Там их учили подрывному делу, навыкам выживания в зимнем лесу и передвижению на лыжах. Диверсанты должны были десантироваться в уральских лесах и вывести из строя оборонные заводы Фото: открытые источники К концу 1943 года были окончательно сформированы две диверсионные группы по семь человек — «Северная» и «Южная». Целью первой был тагильский «Уралвагонзавод», целью второй — «Магнитогорский металлургический комбинат». «Северные» должны были десантироваться в безлюдной местности первыми, добраться мелкими группами до намеченных точек, внедриться в тыл и выйти на связь с центром через два дня. После получения сигнала планировался старт «южных». Они должны были высадиться примерно в 200-400 км к югу от Свердловска (ныне Екатеринбурга) и приступить к выполнению задач по уничтожению оборонных заводов Челябинской области. «Предполагалось освобождать военнопленных и заключенных, привлекая их в свой отряд. Но планам фашистских налетчиков не суждено было сбыться. Изначально все пошло не так. Словно сама уральская земля встала на защиту своих жителей», — говорится на сайте свердловского ГУ МВД, где рассказана история провалившейся операции «Ульм». Исчезновение 18 февраля 1944-го самолет «Юнкерс-52» вылетел с военного аэродрома оккупированной Риги и взял курс на восток. Дозаправившись в Пскове, он уверенно направился в сторону Уральских гор. На борту находилась группа из семи диверсантов под командованием гауптшарфюрера Игоря Тарасова — бывшего офицера российского императорского флота. Он ненавидел страну Советов и бежал из России еще в 1920 году. Свое детство Тарасов провел на берегу реки Чусовой, поэтому казался идеальным вариантом для выполнения задачи. Николай Грищенко попал на войне в плен и переметнулся к врагу Фото: открытые источники Кроме него в группу входили эмигранты-белогвардейцы Юрий Марков, Анатолий Кинеев, Николай Стахов, а также бывшие красноармейцы Петр Андреев, Николай Грищенко и Халин Гареев. Они во время войны попали в плен и переметнулись к врагу. Диверсанты не знали, что готовящаяся операция не являлась секретом для советской разведки. Еще в 1943-м резиденты в Берлине узнали о спецпроекте «Ульм». Вредителей ждали. Однако известны были лишь цель и примерное время проведения диверсий, детали же для советских чекистов оставались загадкой. В места предполагаемой высадки были направлены оперативные группы, на уральских заводах усилена охрана, но диверсанты словно сквозь землю провалились! Они не появились в тылу ни через неделю, ни через месяц. Не вышли «ульмовцы» и на связь с собственным центром. Ошибка Оказалось, что в роковую февральскую ночь немецкие пилоты просто-напросто сбились с курса. До пункта назначения они не долетели 300 километров и высадились на границе Кировской и Молотовской (бывшее название Пермского края) областей. Сильным ветром группы раскидало на огромные расстояния, затерялся в уральской тайге и их груз. Суровые зимние леса приняли непрошеных гостей в свои мертвые объятия, и из этих объятий не всем суждено было выбраться живыми. Один из диверсантов, Петр Андреев Фото: открытые источники Первым погиб радист Марков. Он неудачно приземлился, пропорол себе суком бок, намертво запутался в стропах, повис на дереве, да так и замерз. Гареев получил при приземлении сильный удар, сломал ногу и не мог передвигаться дальше. Он покончил с собой, как предписывали правила. Тарасов приземлился жестко, получил сильный ушиб и отморозил себе ноги. Он согревался спиртным и принял яд, который подействовал как слабительное. По свидетельствам историков, измучившись от поноса и обезвоживания, бывший морской офицер тоже покончил с собой. Перед самоубийством Тарасов оставил записку: «Пусть сгинет коммунизм. В моей смерти прошу никого не винить». Не выжил и радист Кинеев. Его парашют запутался в ельнике, он потерял один валенок и отморозил ногу. Оставшиеся Грищенко, Стахов и Андреев поначалу ухаживали за раненым товарищем, но у того начались гангрена и лихорадка. В итоге его пристрелили. Людоедство Халим Гареев покончил с собой. Его телом, возможно, питались товарищи Фото: открытые источники Уцелевшая троица не могла выйти на связь со своими — рация от удара вышла из строя, а питаться было нечем. Они нашли заброшенную землянку в лесной глуши и стали в ней зимовать. «Ни о каком выполнении задания не было речи — эти люди боролись только за свое выживание. Вплоть до начала марта они искали в снегу выброшенные с самолета грузы. Явок немцы своим агентам не оставили. Податься горе-диверсантам было некуда», — пишет в своих исследованиях «Смерть шпионов» научный сотрудник исторического отдела Березниковского музея Роман Петров Нашли груз с едой и теплой одеждой немецкие лазутчики только в марте. А когда продовольствие подошло к концу, диверсантам, по неофициальной и неподтвержденной информации, пришлось съесть своих мертвых товарищей. «На допросе в „СМЕРШ“ (советская контрразведка) диверсанты признались в каннибализме. Иногда архивисты свердловского управления ФСБ между собой называют это неординарное дело делом людоедов», — говорится в документальном фильме «Крах операции Ульм или дело диверсантов-каннибалов». Провал Скорцени признал, что его идея разрушить советские заводы было глупой идеей Фото: открытые источники В июне 1944-го измученные голодом диверсанты решились выйти из леса к людям. Они добрели до Бисеровского района Кировской области, представились красноармейцами, возвращающимися из госпиталя, но местные жители отказывались продавать продукты подозрительным незнакомцам. Вконец обессилев, немецкие агенты сдались сельскому участковому. На допросах они во всем признались, назвали явки и пароли и указали схроны и тайники с оружием. Их не расстреляли: Грищенко получил 8 лет лагерей, Андреев — 10, а Стахов 15. Последний умер от болезни в Ивдельлаге, а Грищенко и Андреев отбыли наказание и вернулись к семьям. Спустя годы Скорцени оценил авантюру «Ульм» как заранее провальную, абсурдную и обреченную на провал. По мнению гитлеровского любимца, у диверсантов не было реальной возможности уничтожить уральские заводы. Сам он, к слову, сумел избежать наказания после поражения Германии во Второй мировой. Скорцени работал на западные спецслужбы и умер в Мадриде спустя 30 лет после победы Советского Союза над фашистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В феврале 1944-го по поручению главы СС Генриха Гиммлера в Нижнем Тагиле и Магнитогорске должны были быть уничтожены оборонные заводы, которые обеспечивали наступательный успех Красной Армии. Разработкой операции под кодовым названием «Ульм» занимался любимец Гитлера Отто Скорцени. Под его руководством на Урале высадилась группа диверсантов, но что-то пошло не так. Как встретила предателей Родины глухая тайга и как они выживали, пожирая друг друга, — в материале URA.RU. Идея операции «Ульм» появилась в 1943-м, когда после проигранных битв под Сталинградом и Курском перед гитлеровской Германией всерьез замаячила угроза поражения во Второй мировой войне. Немцы решили нанести удар в самое сердце советского оружейного арсенала — на Урал. Именно там находились два главных завода, снабжавших оружием Красную Армию: нижнетагильский «Уралвагонзавод», выпускающий танки, и знаменитая Магнитка, снабжавшая сталью страну. Эти предприятия и стали целью диверсантов. Разрабатывал операцию Скорцени, курировал лично Гиммлер. Изначально в группу были отобраны 70 человек из числа русских белых эмигрантов, люто ненавидевших советскую власть. Были в ней и предатели, переметнувшиеся на сторону врага. Особое предпочтение отдавали тем, кто был родом с Урала и хорошо ориентировался в местности. Их натаскивали на уничтожение ключевых объектов и ставили задачу вывести из строя магистральные линии ЛЭП и электростанции, сорвав работу большинства предприятий. Через пару месяцев половина кандидатов отсеялась, и до финала было допущено 30 человек. Их перебросили в Псковскую область, где находился тренировочный лагерь и школа диверсантов «Цеппелин». Там их учили подрывному делу, навыкам выживания в зимнем лесу и передвижению на лыжах. К концу 1943 года были окончательно сформированы две диверсионные группы по семь человек — «Северная» и «Южная». Целью первой был тагильский «Уралвагонзавод», целью второй — «Магнитогорский металлургический комбинат». «Северные» должны были десантироваться в безлюдной местности первыми, добраться мелкими группами до намеченных точек, внедриться в тыл и выйти на связь с центром через два дня. После получения сигнала планировался старт «южных». Они должны были высадиться примерно в 200-400 км к югу от Свердловска (ныне Екатеринбурга) и приступить к выполнению задач по уничтожению оборонных заводов Челябинской области. «Предполагалось освобождать военнопленных и заключенных, привлекая их в свой отряд. Но планам фашистских налетчиков не суждено было сбыться. Изначально все пошло не так. Словно сама уральская земля встала на защиту своих жителей», — говорится на сайте свердловского ГУ МВД, где рассказана история провалившейся операции «Ульм». 18 февраля 1944-го самолет «Юнкерс-52» вылетел с военного аэродрома оккупированной Риги и взял курс на восток. Дозаправившись в Пскове, он уверенно направился в сторону Уральских гор. На борту находилась группа из семи диверсантов под командованием гауптшарфюрера Игоря Тарасова — бывшего офицера российского императорского флота. Он ненавидел страну Советов и бежал из России еще в 1920 году. Свое детство Тарасов провел на берегу реки Чусовой, поэтому казался идеальным вариантом для выполнения задачи. Кроме него в группу входили эмигранты-белогвардейцы Юрий Марков, Анатолий Кинеев, Николай Стахов, а также бывшие красноармейцы Петр Андреев, Николай Грищенко и Халин Гареев. Они во время войны попали в плен и переметнулись к врагу. Диверсанты не знали, что готовящаяся операция не являлась секретом для советской разведки. Еще в 1943-м резиденты в Берлине узнали о спецпроекте «Ульм». Вредителей ждали. Однако известны были лишь цель и примерное время проведения диверсий, детали же для советских чекистов оставались загадкой. В места предполагаемой высадки были направлены оперативные группы, на уральских заводах усилена охрана, но диверсанты словно сквозь землю провалились! Они не появились в тылу ни через неделю, ни через месяц. Не вышли «ульмовцы» и на связь с собственным центром. Оказалось, что в роковую февральскую ночь немецкие пилоты просто-напросто сбились с курса. До пункта назначения они не долетели 300 километров и высадились на границе Кировской и Молотовской (бывшее название Пермского края) областей. Сильным ветром группы раскидало на огромные расстояния, затерялся в уральской тайге и их груз. Суровые зимние леса приняли непрошеных гостей в свои мертвые объятия, и из этих объятий не всем суждено было выбраться живыми. Первым погиб радист Марков. Он неудачно приземлился, пропорол себе суком бок, намертво запутался в стропах, повис на дереве, да так и замерз. Гареев получил при приземлении сильный удар, сломал ногу и не мог передвигаться дальше. Он покончил с собой, как предписывали правила. Тарасов приземлился жестко, получил сильный ушиб и отморозил себе ноги. Он согревался спиртным и принял яд, который подействовал как слабительное. По свидетельствам историков, измучившись от поноса и обезвоживания, бывший морской офицер тоже покончил с собой. Перед самоубийством Тарасов оставил записку: «Пусть сгинет коммунизм. В моей смерти прошу никого не винить». Не выжил и радист Кинеев. Его парашют запутался в ельнике, он потерял один валенок и отморозил ногу. Оставшиеся Грищенко, Стахов и Андреев поначалу ухаживали за раненым товарищем, но у того начались гангрена и лихорадка. В итоге его пристрелили. Уцелевшая троица не могла выйти на связь со своими — рация от удара вышла из строя, а питаться было нечем. Они нашли заброшенную землянку в лесной глуши и стали в ней зимовать. «Ни о каком выполнении задания не было речи — эти люди боролись только за свое выживание. Вплоть до начала марта они искали в снегу выброшенные с самолета грузы. Явок немцы своим агентам не оставили. Податься горе-диверсантам было некуда», — пишет в своих исследованиях «Смерть шпионов» научный сотрудник исторического отдела Березниковского музея Роман Петров Нашли груз с едой и теплой одеждой немецкие лазутчики только в марте. А когда продовольствие подошло к концу, диверсантам, по неофициальной и неподтвержденной информации, пришлось съесть своих мертвых товарищей. «На допросе в „СМЕРШ“ (советская контрразведка) диверсанты признались в каннибализме. Иногда архивисты свердловского управления ФСБ между собой называют это неординарное дело делом людоедов», — говорится в документальном фильме «Крах операции Ульм или дело диверсантов-каннибалов». В июне 1944-го измученные голодом диверсанты решились выйти из леса к людям. Они добрели до Бисеровского района Кировской области, представились красноармейцами, возвращающимися из госпиталя, но местные жители отказывались продавать продукты подозрительным незнакомцам. Вконец обессилев, немецкие агенты сдались сельскому участковому. На допросах они во всем признались, назвали явки и пароли и указали схроны и тайники с оружием. Их не расстреляли: Грищенко получил 8 лет лагерей, Андреев — 10, а Стахов 15. Последний умер от болезни в Ивдельлаге, а Грищенко и Андреев отбыли наказание и вернулись к семьям. Спустя годы Скорцени оценил авантюру «Ульм» как заранее провальную, абсурдную и обреченную на провал. По мнению гитлеровского любимца, у диверсантов не было реальной возможности уничтожить уральские заводы. Сам он, к слову, сумел избежать наказания после поражения Германии во Второй мировой. Скорцени работал на западные спецслужбы и умер в Мадриде спустя 30 лет после победы Советского Союза над фашистами.