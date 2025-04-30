30 апреля 2025

В Пермском зоопарке маленькую медведицу учат быть хищником. Видео

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Скоро Парма вырастет в большого медведя (архивное фото)
Скоро Парма вырастет в большого медведя (архивное фото) Фото:

Маленькую медведицу Парму в Пермском зоопарке записали в «школу хищников». Видео занятий опубликовано в telegram-канале зоосада.

«Парма учится спокойно переходить в нужные места, участвовать в осмотрах и даже принимать „витаминки“ без страха и принуждения. Тренинг помогает Парме развивать свои природные навыки и бороться со скукой», — рассказывают в зоопарке.

Медведица Парма родилась минувшей зимой. Выходить к людям она стала недавно. Пока наблюдать за ней могут только сотрудники зоосада.

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Маленькую медведицу Парму в Пермском зоопарке записали в «школу хищников». Видео занятий опубликовано в telegram-канале зоосада. «Парма учится спокойно переходить в нужные места, участвовать в осмотрах и даже принимать „витаминки“ без страха и принуждения. Тренинг помогает Парме развивать свои природные навыки и бороться со скукой», — рассказывают в зоопарке. Медведица Парма родилась минувшей зимой. Выходить к людям она стала недавно. Пока наблюдать за ней могут только сотрудники зоосада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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