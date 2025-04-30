Скоро Парма вырастет в большого медведя (архивное фото)
Маленькую медведицу Парму в Пермском зоопарке записали в «школу хищников». Видео занятий опубликовано в telegram-канале зоосада.
«Парма учится спокойно переходить в нужные места, участвовать в осмотрах и даже принимать „витаминки“ без страха и принуждения. Тренинг помогает Парме развивать свои природные навыки и бороться со скукой», — рассказывают в зоопарке.
Медведица Парма родилась минувшей зимой. Выходить к людям она стала недавно. Пока наблюдать за ней могут только сотрудники зоосада.
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