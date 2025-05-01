Пермский хор споет в Кремлевском дворце

Хор МЛАДА из Перми выступит на гала-концерте проекта «Ну-ка, все вместе Хором»
© Служба новостей «URA.RU»
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Государственный Кремлевский дворец ждет пермяков
Государственный Кремлевский дворец ждет пермяков Фото:

Пермский хор МЛАДА выступил в телепроекте «Ну-ка, все вместе! Хором!» на канале «Россия 1» и получил приглашение в Кремлевский дворец. Там пройдет гала-концерт телешоу.

«Хор МЛАДА принял участие в самом масштабном вокальном проекте страны „Ну-ка, все вместе! Хором!“ телеканала РОССИЯ 1. По итогам выступления был приглашен лидером сотни Сергеем Лазаревым принять участие в Гала-концерте шоу, который состоится в Государственном Кремлевском дворце», — рассказали URA.RU в музыкальном коллективе.

В финале шоу пермяки исполнили композицию из рок-оперы «Юнона и Авось» «Аллилуйя любви» в аранжировке Сергея Выгузова, а также «Либертанго». Жюри высоко оценило мастерство певцов.

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Пермский хор МЛАДА выступил в телепроекте «Ну-ка, все вместе! Хором!» на канале «Россия 1» и получил приглашение в Кремлевский дворец. Там пройдет гала-концерт телешоу. «Хор МЛАДА принял участие в самом масштабном вокальном проекте страны „Ну-ка, все вместе! Хором!“ телеканала РОССИЯ 1. По итогам выступления был приглашен лидером сотни Сергеем Лазаревым принять участие в Гала-концерте шоу, который состоится в Государственном Кремлевском дворце», — рассказали URA.RU в музыкальном коллективе. В финале шоу пермяки исполнили композицию из рок-оперы «Юнона и Авось» «Аллилуйя любви» в аранжировке Сергея Выгузова, а также «Либертанго». Жюри высоко оценило мастерство певцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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