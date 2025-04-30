В Перми выросли цены на квартиры в новостройках

В Перми подорожали квартиры в новостройках. Их стоимость увеличилась на 0,8%, сообщили URA.RU аналитики федерального сервиса «Мир квартир».
«В апреле 2025 года покупка квартиры в новостройке в Перми в среднем обойдется в 7,5 млн рублей. Это на 0,8% больше, чем месяцем ранее. Цена одного квадратного метра выросла на 0,5% и составила 152,2 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко пояснил, что без доступной ипотеки и широких льготных программ продажи у застройщиков идут не так активно. «Они не могут больше существенно поднимать цены, которые теперь фактически „топчутся на месте“», — добавил он.
Ранее URA.RU составило рейтинг районов Перми по стоимости квартир в новостройках. Самые дорогие квартиры продаются в Ленинском районе, а самые бюджетные — в Орджоникидзевском.
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