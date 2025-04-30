30 апреля 2025

В Перми выросли цены на квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры в новостройках Перми стоят в среднем 7,5 млн рублей
Квартиры в новостройках Перми стоят в среднем 7,5 млн рублей Фото:

В Перми подорожали квартиры в новостройках. Их стоимость увеличилась на 0,8%, сообщили URA.RU аналитики федерального сервиса «Мир квартир».

«В апреле 2025 года покупка квартиры в новостройке в Перми в среднем обойдется в 7,5 млн рублей. Это на 0,8% больше, чем месяцем ранее. Цена одного квадратного метра выросла на 0,5% и составила 152,2 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко пояснил, что без доступной ипотеки и широких льготных программ продажи у застройщиков идут не так активно. «Они не могут больше существенно поднимать цены, которые теперь фактически „топчутся на месте“», — добавил он.

Ранее URA.RU составило рейтинг районов Перми по стоимости квартир в новостройках. Самые дорогие квартиры продаются в Ленинском районе, а самые бюджетные — в Орджоникидзевском.

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В Перми подорожали квартиры в новостройках. Их стоимость увеличилась на 0,8%, сообщили URA.RU аналитики федерального сервиса «Мир квартир». «В апреле 2025 года покупка квартиры в новостройке в Перми в среднем обойдется в 7,5 млн рублей. Это на 0,8% больше, чем месяцем ранее. Цена одного квадратного метра выросла на 0,5% и составила 152,2 тысячи рублей», — говорится в сообщении. Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко пояснил, что без доступной ипотеки и широких льготных программ продажи у застройщиков идут не так активно. «Они не могут больше существенно поднимать цены, которые теперь фактически „топчутся на месте“», — добавил он. Ранее URA.RU составило рейтинг районов Перми по стоимости квартир в новостройках. Самые дорогие квартиры продаются в Ленинском районе, а самые бюджетные — в Орджоникидзевском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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