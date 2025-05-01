Бастрыкин заинтересовался пермячкой, которая из ревности избила девочку-подростка

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело о побоях, после изучения видео, на котором женщина избивает 17-летнюю девушку. За расследованием следит глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Председатель СК России дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения несовершеннолетней в Пермском крае. В СМИ сообщается, что в одном из общежитий в селе Лобаново Пермского края совершено избиение 17-летней девушки. Произошедшее было снято на видеокамеру и размещено в сети Интернет», — сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.
Ранее URA.RU рассказывало, что жительница села Лобаново жестоко избила 17-летнюю девушку. Все издевательства она сняла на видео. На записи слышно, как напавшая обвиняет подростка в интимной связи с ее мужем.
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