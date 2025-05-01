Бастрыкин заинтересовался пермячкой, которая из ревности избила девочку-подростка

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после видео с избиением девушки
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин приказал доложить о ходе расследования
Александр Бастрыкин приказал доложить о ходе расследования Фото:

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело о побоях, после изучения видео, на котором женщина избивает 17-летнюю девушку. За расследованием следит глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Председатель СК России дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения несовершеннолетней в Пермском крае. В СМИ сообщается, что в одном из общежитий в селе Лобаново Пермского края совершено избиение 17-летней девушки. Произошедшее было снято на видеокамеру и размещено в сети Интернет», — сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница села Лобаново жестоко избила 17-летнюю девушку. Все издевательства она сняла на видео. На записи слышно, как напавшая обвиняет подростка в интимной связи с ее мужем. 

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В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело о побоях, после изучения видео, на котором женщина избивает 17-летнюю девушку. За расследованием следит глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Председатель СК России дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения несовершеннолетней в Пермском крае. В СМИ сообщается, что в одном из общежитий в селе Лобаново Пермского края совершено избиение 17-летней девушки. Произошедшее было снято на видеокамеру и размещено в сети Интернет», — сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница села Лобаново жестоко избила 17-летнюю девушку. Все издевательства она сняла на видео. На записи слышно, как напавшая обвиняет подростка в интимной связи с ее мужем. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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