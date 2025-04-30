Теплоход
С 1 мая на Каме открыта навигация, а значит начали ходить прогулочные теплоходы. Если погода вас не пугает, то можно покататься. Заодно посмотреть обновленный Речной вокзал. Его также открыли только 1 мая после реконструкции.
Театр
Пермский ТЮЗ 7, 8 и 10 мая покажет новый спектакль «Браво, конферансье» по пьесе Григория Горина. Это история артистов в последние мирные дни перед Великой Отечественной войной и в самом начале войны, когда им приходится проститься с привычной жизнью и в составе концертной бригады отправиться на фронт.
Театрализованное ледовое шоу «Ради жизни на Земле» пройдет в СК «Орленок» 6 мая. Оно посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В представлении примут участие сильнейшие фигуристы Перми и Пермского края.
Театр-Театр 5 мая открывает в фойе тематическую выставку «Театр в годы войны». Также в праздничные дни здесь будут водить экскурсии «Лирическая хроника боевых действий». 9 мая на «Сцене-Молот» состоится концерт Альберта Макарова «Один солдат на свете жил…», посвященный творчеству Булата Окуджавы.
Музей
Музей пермских древностей помимо стандартных экскурсий подготовил специальную. 8, 9, 10 и 11 мая в 15:00 гостям расскажут о событиях в истории палеонтологической науки и судьбах палеонтологов в годы Великой Отечественной войны.
В Центральном выставочном зале открыта выставка «Я вернусь...». Это работы 15 пермских художников-живописцев, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
Кино
Кинотеатры Перми в праздничные дни показывают массы семейных фильмов. Например, «Легенды наших предков» (12+), «Очи» (12+) и «Денискины рассказы» (6+). В Пермской синематеке идет цикл бесплатных показов кино о войне. Так, 3 мая покажут фильм «Судьба человека» (12+) по одноименному рассказу Михаила Шолохова, а День Победы — ленту «Баллада о солдате» (12+).
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