Согреться в холодные майские выходные: какие термы Перми работают в праздники

Майские выходные в Перми будут не самыми теплыми. Но у горожан есть много проверенных способов не замерзнуть. Например — погреться в бане, сауне или горячем бассейне. Сегодня в краевой столице и окрестностях работают четыре термальных комплекса, которые можно посетить в праздники. Какие услугами могут воспользоваться горожане в грядущие длинные выходные в термах — в подборке URA.RU.
«Акватория» в Протасах
Термальный комплекс расположен в 30 километрах от Перми, в поселке Протасы. Посетители этих терм могут воспользоваться большим горячим бассейном под открытым небом, русской баней на дровах, травяной арома-сауной. В комплексе также есть два зала хамам и соляная комната. Еще на территории комплекса имеются массажный кабинет и свое кафе, где можно пообедать. По данным группы терм в соцсети «ВКонтакте», в бассейне всегда поддерживается температура воды +38 градусов. График работы комплекса — с 10:00 до 23:00.
«Пермские термы» на улице Героев Хасана
Входной билет в комплекс «Пермские термы» в Свердловском районе города предоставляет посетителям доступ к саунам и парным, бассейнам, джакузи, купелям. Также клиенты могут воспользоваться так называемой «комнатой впечатлений», мыльной комнатой, питьевыми фонтанчиками в зоне раздевалок и другими услугами. Всего на территории комплекса работают шесть различных бассейнов. Предварительная запись для визита в комплекс не требуется. Термы открыты с 11:00 до 23:00. Посещение данных терм строго для взрослых.
Термы «Тенториум»
Термы на улице Встречной в Перми занимают площадь в 14 тысяч квадратных метров. На этой территории расположены различные бассейны, финская и прополисная сауны, русская парная с чугунной печью, зал светотерапии «Витаминное солнце». Термы открыты с 10:00 до 22:00. Также на комплексе имеются фуд-корт и питьевой бювет с минеральной водой. А еще посетители могут воспользоваться услугами SPA-центра и гостиницы.
Термы в Гамово
Семейный термально-банный комплекс Weekend в пермском селе Гамово предлагает посетителям искупаться в теплом открытом бассейне. Его размер — более 300 квадратных метров. Температура воды в нем также составляет +38 градусов. Бассейн оснащен зонами гидромассажа, аэромассажа, противотоками для плавания. Но отдохнуть в этих термах пермякам в майские выходные не удастся. Комплекс закрыт на плановую реконструкцию и откроется лишь после праздников.
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