В Перми простятся с деканом педуниверситета

В Перми 10 января простятся с деканом ПГГПУ Андреем Люшниным

09 января 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

В Перми простятся с деканом ПГГПУ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми 10 января простятся с деканом факультета информатики и экономики ПГГПУ Андреем Люшниным. Ученый-физик пермского педуниверситета умер от инсульта. Об этом изданию «АиФ Прикамье» cообщили одноклассники профессора. «Профессор, доцент, доктор физико-математических наук, декан факультета информатики и экономики Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрей Люшнин скончался от инсульта. Похороны состоятся во вторник, 10 января», — передает издание, ссылаясь на одноклассников ученого. Андрей Люшнин скончался 7 января, ему было 55 лет. В педуниверситете он проработал деканом факультета информатики и экономики 18 лет. Ученый изучал механику жидкости, газа и плазмы, обучался в Израильском институте технологий, защитил докторскую диссертацию по теме «Динамика ультратонкого слоя жидкости». В 2022 году ему присвоили звание профессора. Профессору, декану ПГГПУ было 55 лет БезФормата

В Перми 10 января простятся с деканом факультета информатики и экономики ПГГПУ Андреем Люшниным. Ученый-физик пермского педуниверситета умер от инсульта. Об этом изданию «АиФ Прикамье» cообщили одноклассники профессора. «Профессор, доцент, доктор физико-математических наук, декан факультета информатики и экономики Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрей Люшнин скончался от инсульта. Похороны состоятся во вторник, 10 января», — передает издание, ссылаясь на одноклассников ученого. Андрей Люшнин скончался 7 января, ему было 55 лет. В педуниверситете он проработал деканом факультета информатики и экономики 18 лет. Ученый изучал механику жидкости, газа и плазмы, обучался в Израильском институте технологий, защитил докторскую диссертацию по теме «Динамика ультратонкого слоя жидкости». В 2022 году ему присвоили звание профессора.